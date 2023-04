À partir de cette année, certaines grandes écoles de commerce françaises, dont HEC Paris, ESSEC, ESCP Europe, EDHEC et EM Lyon, ont décidé d’intégrer l’intelligence artificielle CHATGPT d’OpenAI dans le processus de sélection de leurs futurs étudiants.

CHATGPT, un programme de pointe capable de comprendre et de générer du langage humain, participera aux entretiens d’admission en tant que membre du jury. Grâce à sa base de données exhaustive et sa compréhension approfondie de la langue française, CHATGPT sera en mesure d’évaluer les candidats de manière impartiale et innovante.

Pour assurer une évaluation équilibrée, les entretiens se dérouleront en deux parties. Dans la première partie, les candidats interagiront avec des membres du jury humains, qui évalueront leur motivation, leur personnalité et leur adaptabilité. Dans la seconde partie, les candidats seront invités à discuter avec CHATGPT, qui évaluera leur capacité à communiquer, leur créativité et leur esprit d’analyse.

Cette décision révolutionnaire vise à renforcer l’importance de l’innovation et de la technologie dans le monde de l’éducation, tout en offrant aux étudiants une expérience unique et mémorable.