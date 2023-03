Les dirigeants mondiaux affirment que l’Afrique peut parvenir à un accès universel à une eau potable d’ici à 2030 et proposent trois voies soutenues par un plan d’action afin d’y parvenir. Les trois voies proposées décrivent comment débloquer et développer une réserve sans précédent de projets d’eau pouvant faire l’objet d’investissements, grâce à un meilleur partage des risques.

Un accès universel à l’eau potable et à l’assainissement durable en Afrique est possible d’ici à 2030 et est à la portée des dirigeants africains. Tel est le message clé du panel international de haut niveau sur les investissements dans le secteur de l’eau en Afrique, qui a publié un rapport historique, Africa’s Rising Investment Tide.

Le rapport du groupe d’experts décrit trois voies permettant d’obtenir 30 milliards de dollars supplémentaires pour assurer la sécurité de l’eau et l’assainissement durable en Afrique d’ici 2030 sur le continent:

Voie 1. Accroître l’impact des dépenses et des effets de levier dans le secteur de l’eau;

Voie 2. Mobiliser les ressources nationales;

Voie 3. Mobiliser les investissements et les financements mondiaux et continentaux.

Environ 50 milliards de dollars par an sont nécessaires pour assurer un accès universel à une eau potable et l’assainissement durable en Afrique d’ici à 2030. Actuellement, 10 à 19 milliards de dollars sont investis chaque année.