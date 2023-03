Pour la première nuit ramadanesque de “Layali Ramadan à l’IFT”, l’artiste et slameur franco-canadien YAO présentera Jeudi 23 mars à 21h à l’Institut français de Tunisie (IFT) son nouveau spectacle intitulé “Kintsugi-la beauté dans le chaos”. Entre slam, soul, funk et sonorités afro, YAO explore les thèmes de la peine, de la résilience et de l’espoir, dans ce spectacle personnel et thérapeutique.

Après son dernier spectacle “Nomade” de l’album “Lapsus”, présenté plus de 150 fois dans différents pays et primé spectacle de l’année au gala Trille Or 2009, Yao offre un peu de beauté dans le chaos avec Kintsugi.

Le Kintsugi, c’est l’art japonais de réparer la poterie cassée avec de l’or-transformant ainsi les fissures, et l’objet par le fait même, en œuvre d’art. De l’idée de faire un “kintsugi de l’homme”, ce spectacle promet des moments intimes de fragilité, de vulnérabilité et d’introspection; parfois crus, parfois brusques, mais toujours vrais et authentiques.

Organisé par l’ambassade du canada en Tunisie en partenariat avec l’ IFT, Ce spectacle est organisé dans la cadre de la programmation du mois de la francophonie et de la tournée Afrique/Maghreb de l’artiste canadien YAO. Un atelier d‘écriture de textes de musique est organisé la veille en partenariat avec 30 jeunes de l’association Tunisia 88 (un programme conjoint de l’ONG Tunisienne Action et Développement Solidaire et de 88 International qui soutient 590 clubs de musique extra-scolaire dirigés par les élèves).