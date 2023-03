Selon un calcul sommaire de la Banque mondiale, de l’ONU, de l’Union européenne et du gouvernement turc, effectué lundi 6 mars 2023, un mois après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, fait état de plus de 100 milliards de dollars de dégâts matériels pour la Turquie.

Louisa Vinton, responsable pour la Turquie du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), déclare par visioconférence qu’«il est déjà clair que les seuls dégâts matériels vont se monter à plus de 100 milliards de dollars», selon des médias.

Côté pertes en vies humaines, le bilan est de 46 000 morts côté turc.

A noter qu’il s’agit d’une première estimation, laquelle sera affinée au des mois.