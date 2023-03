A l’occasion de la Journée internationale de la femme, une manifestation intitulée “Grâce à elles” aura lieu mercredi 08 mars 2023 à l’Institut français de Tunisie (IFT) et à la Cité des Sciences de Tunis (CST).

Organisée en partenariat avec l’ambassade de France, l’Union européenne, l’AFD, l’IRMC et Sentin’elles, la manifestation porte la réflexion sur des sujets fondamentaux avec au programme des débats, échanges, conférence, panels et projection de film.

Le démarrage sera marqué par le lancement du projet / Echanges SENTIN’ELLES porté par le consortium Sentin’elles Santé Sud, Beity et le Groupe Tawhida Ben Cheikh. Il s’agit d’un programme concerté pour la promotion de la santé, des droits sexuels et reproductifs et de l’égalité de genre au Maghreb et au Sahel.

Le cinéma sera présent avec le film documentaire “Droits des femmes” (IFT 16h-17h30), un film sous forme d’un road movie parlementaire, pour faire la rencontre des femmes qui s’occupent des enfants, des malades et des personnes âgées. Auxiliaires de vie sociale, assistants maternelles, animateurs périscolaires, accompagnants d’enfants en situation d’handicap, des métiers occupés majoritairement par des femmes sous-payées et précarisées.

Une rencontre-débat organisée en collaboration avec l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) de Tunis sera organisée autour de l’ouvrage de la sociologue Kaoutar Harchi “Comme nous existons” (Actes Sud, 2021).

Cyrinne Douss, artiste et chorégraphe, sera présente pour un témoignage artistique.

Une conférence-panels ” Femmes Innovantes à l’ère du digital ” qui se tiendra à la Cité des Sciences et organisée par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, en partenariat avec les Etats membres, vise à mettre en valeur des parcours de femmes tunisiennes dans les secteurs de la recherche scientifique, de la médecine, et de l’innovation digitale (secteur privé).

L’événement sera introduit par un discours prononcé par les ambassadeurs et ambassadrices de l’UE et des Etats membres, suivi de deux panels et d’un débat avec le public.