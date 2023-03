La 8ème édition de Human Screen festival (HSF – ou Festival international du film des droits de l’Homme) de Tunis – Karama Tunisie aura lieu du 04 au 08 mars 2023 à Tunis et dans quatre autres gouvernorats du pays, à savoir Tozeur, Gabes, Kasserine et Mahdia qui verront la projection de 13 films.

Une sélection de 37 films de 16 pays est au programme de cette édition 2023 placée sous le thème “Femmes Paix et Sécurité”. Ce thème coïncide avec les valeurs véhiculées par la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, qui est aussi le jour du démarrage du festival.

Les films retenus concourront pour les 5 prix du festival dans les catégories longs-métrages de fiction et documentaire, courts-métrages de fiction et documentaire et films d’animation.

Le programme de cette édition a été dévoilé au cours d’une conférence de presse, organisée mardi 28 février 2023, à la Cité de la culture, par le Comité d’organisation de Human screen festival.

Les projections à Tunis auront lieu entre la salle Tahar Chérira, pour les films de fiction, et à la salle Omar khelifi pour les films documentaires.

L’accès à toutes les projections est gratuit.

La cérémonie d’ouverture qu’abritera la salle Tahar Chérira verra la projection de “Beyrouth Eye of the Storm” de la palestinienne Mai Masry.

Le critique et membre du Comité d’organisation, Nacer Sardi, a fait savoir que les 37 films au programme ont été sélectionnés parmi 3 400 candidatures parvenues au festival.

Ils représentent l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Colombie, la Corée du Sud, l’Egypte, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Iran, l’Irak, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Tunisie et la Turquie.

Les organisateurs ont annoncé la création d’un prix pour le meilleur film d’animation. La compétition des films d’animation est composée de deux films dont un court-métrage iranien ” The Sprayers ” (9′, 2022), et un autre palestinien “Night” (16′, 2022).

Quatre productions tunisiennes, de 2022, figurent dans quatre sections compétitives. Il s’agit des longs métrages ” TranStyx ” de Moncef Zahrouni (fiction, 65′) et ” The gardians of Margoum ” d’Akram Moncer (documentaire, 54′), et des courts métrages ” Le Chemin de la Mort ” de Nasreddine Ragam (fiction, 9′) et ” Nidhal ” de Bassem ben Brahem (documentaire, 10′).

Le jury de la compétition des longs métrages de fiction sera présidé par l’universitaire (ESAC) tunisienne Lamia Giga. Elle sera entourée par le compositeur tunisien Seifeddine Hlel et le réalisateur indien Seifeddine Jzib Ali.

Trois autres membres sont au jury de la compétition des longs métrages documentaires composé d’Anis Lassoued et Aida Chamekh (Tunisie) et Ayman Bardawil (Palestine).

A l’occasion de la célébration du centenaire du cinéma tunisien, un hommage sera rendu à cinq cinéastes ayant marqué l’histoire du cinéma national dont Haydée Tamzali, actrice, Hassiba Rochdi, actrice et chanteuse, Anissa Lotfi, actrice et Nejia ben Mabrouk, réalisatrice et Selma Baccar, réalisatrice et productrice.

Le parcours de chacune de ces pionnières sera au coeur d’une exposition photographique qui s’intitule “pionnières” prévue du 4 au 8 mars.

Un hommage sera également rendu à Ahmed Bennis, directeur de la photographie, et Kmar Ben Dana, universitaire spécialisée dans l’histoire contemporaine.

Le festival prévoit la tenue d’un atelier de critique de cinéma encadré par Nacer Sardi, prévu du 4 au 8 mars.

Une rencontre sur “le rôle du cinéma dans La Défense des droits des femmes et la consolidation des valeurs de sécurité et de paix” sera organisée en partenariat avec le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et l’agence “ONU femmes “, entité des Nations Unies oeuvrant pour la parité et l’autonomisation des femmes dans le monde.

Elle constituera un espace de dialogue et d’échange autour du plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325. Adoptée le 31 octobre 2000, cette résolution est adoptée par plusieurs pays dans le cadre de plans d’action nationaux sur les femmes, la paix et la sécurité.

La présidente de HSF 2023, Rim ben Mansour, a déclaré que le festival oeuvre pour la promotion et la défense des droits de l’Homme, en mettant la lumière, chaque année, sur un thème différent en lien avec cette thématique.

Les films au programme abordent pour la plupart, des question des femmes d’un point de vue économique, social et culturel, a-t-elle précisé.

Human Screen Festival Tunisie est une manifestation cinématographique créée en 2012 par l’Association culturelle tunisienne pour l’insertion et la formation (ACTIF).

Ce festival est organisé avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et plusieurs autres partenaires du tissu associatif national et international qui sont actifs dans la défense des droits de l’Homme et de la femme en particulier.