Le président de la République, Kaïs Saïed, qualifie les négligences dans la maintenance des barrages de “crimes”, faisant savoir que la capacité de remplissage de certains barrages ne dépasse pas le un tiers et d’autres n’ont plus de capacité du tout comme celui d’Oued Akhmas.

Accordant une audience au ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et la Pêche, Abdelmonem Belati, et le secrétaire d’Etat chargé des Eaux, Ridha Kabbouj, mardi 14 février 2023 au Palais de Carthage, le chef de l’Etat a évoqué les textes de lois qui n’ont pas été mis en œuvre dont ceux en lien avec les puits profonds et les lacs de montage, et ce alors que la Tunisie fait face à un problème de sécheresse.

La rencontre a porté notamment sur le rôle vital de l’eau et le dessalement de l’eau de mer essentiellement dans le sud tunisien, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

Saïed a rappelé l’appel lancé lors de sa participation au Sommet Etats-Unis-Afrique, qui s’est tenu récemment à Washington, concernant l’organisation d’une conférence internationale sur l’eau, une question qui concerne toute l’humanité.

A noter que parmi les sujets évoqués par le chef de l’Etat, lors de l’audience qu’il accordée au nouveau ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, le 9 février 2023, figurait la problématique de l’eau, notamment dans les régions qui souffrent de sécheresse hydrique.