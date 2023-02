La stratégie de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes pour la période 2023-2027 sera axée sur le renforcement de la vigilance sanitaire, de l’intelligence épidémiologique et de l’épidémiologie de terrain, selon Hechmi Louzir, membre du Comité scientifique de l’observatoire.

Dans une déclaration, vendredi 10 février 2023 à la TAP, il a fait savoir que le Comité scientifique a approuvé, lors de sa réunion du 9 courant, la stratégie de l’observatoire 2023-2027 ainsi que le programme des rencontres scientifiques et de formation dans le domaine de la vigilance sanitaire.

Il a ajouté que les membres du comité ont évoqué, à cette occasion, les principales réalisations et activités menées au cours de la dernière période ainsi que les grandes orientations au cours de la prochaine étape.

Il a souligné le rôle important que l’observatoire a joué dans la gestion de la crise de la propagation du coronavirus, en coordination avec d’autres parties, dont, notamment, les cadres de santé de base, soulignant que l’observatoire envisage de reconsidérer les programmes de prévention des maladies et à bien se préparer pour préparation et la riposte aux pandémies.

Il s’agit en outre, a-t-il dit, de renforcer la numérisation et le système de communication avec les zones intérieures et les gouvernorats et d’appuyer les projets de recherche sur le terrain et ceux liés à certaines maladies telles que les maladies du foie.

Il a souligné que l’observatoire dispose d’un réseau de communication composé de 24 points à travers les différents gouvernorats, ce qui lui permet de surveiller les épidémies, précisant qu’il peut envoyer des échantillons pour effectuer des analyses grâce à ses relations avec un réseau de laboratoires de référence en Tunisie.

Interrogé sur la situation épidémiologique actuelle, Louzir a affirmé qu’elle est stable, avec un nombre réduit de contaminations grâce à une bonne couverture vaccinale et au développement de l’immunité naturelle après la propagation du virus et de ses mutants au cours de la période précédente dans le pays.

Il convient de noter que le nombre de personnes qui ont terminé leur schéma vaccinal contre le Covid-19 s’élève, au 6 février 2023, à environ 6,400 millions.

Par ailleurs, 4 décès supplémentaires et 121 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été recensés au cours de la semaine allant du 30 janvier au 5 février 2023, selon le ministère de la Santé.