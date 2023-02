Après deux années terribles pour les destinations touristiques mondiales en général et tunisiennes en particulier, pour cause de Covid-19, les indicateurs du secteur sont désormais au vert. Notre pays effectue même une remontée spectaculaire, se hissant désormais à la 4ème place des destinations mondiales, selon le Baromètre Orchestra pour L’Echo touristique de janvier 2023.

Comme quoi le travail de communication et d’investissement du ministère du Tourisme a fini par payer.

A noter que 6,437 millions de touristes ont visité la Tunisie en 2022, engendrant une augmentation de plus de 83% des recettes touristiques par rapport à 2021, soit près de 4,3 milliards de dinars.

Et chose assez rare, la Tunisie se classe après l’Espagne, la Grèce et la France Métropolitaine, et devance nos concurrents directs en la matière, en l’occurrence le Maroc et l’Egypte ; et même l’Italie, la Thaïlande, l’Ile Maurice, le Portugal, qui sont des pays “fortement touristiques“.

Quand on observe le tableau du volume d’affaires (2023 vs 2022), on voit des écarts importants. En effet, le taux de progression est de 308% pour la Tunisie, de 1065% pour le Maroc, de 196% pour l’Egypte, de 9802% pour le Vietnam et de 962% pour la Thaïlande.

Quant à l’évolution du panier moyen (2023 vs 2022), elle montre que la Tunisie a enregistré une progression de 14%, contre 4% pour le Maroc, mais de 33% pour l’Egypte, de 55% pour l’Italie, ou 42% pour la Thaïlande.

Conclusion : peut mieux faire le tourisme tunisien. Pour ce faire, il est indispensable de diversifier les services et les produits.