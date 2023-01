« Je suis quelqu’un de motivé, j’aime bien relever les défis et rendre l’impossible possible. Cette acquisition est la plus importante de l’histoire de l’IA (Intelligence artificielle) au monde et en Afrique. Smart Tunisia a été un grand succès et a changé la donne dans notre pays. Nous ambitionnons d’en faire un leader en deep-tech ».

La déclaration est de Karim Beguir, co-fondateur de la start-up Instadeep, spécialisée dans l’intelligence artificielle, lors de l’hommage qui lui a été rendu ainsi qu’à Zohra, cofondatrice, par Najla Bouden, cheffe du gouvernement au Palais du gouvernement à La Kasbah.

Pour Karim, 2 mesures : la première pourquoi nos jeunes partent à l’étranger, il y a la vocation, la foi, et la conviction. Un système de détection des variantes de la Covid-19.

Réagissant au discours de Najla Bouden, qui a annoncé que son gouvernement planchait sur la révision du « Startup Act 1», son cadre juridique et la mise en place du « Startup Act 2 », dans les délais les plus proches, Karim a appelé à offrir aux experts en intelligence artificielle, hautes technologies et aux élites, les moyens de déployer leurs talents en Tunisie. « Nous pouvons drainer les meilleurs dans nombre de disciplines scientifiques et technologiques extrêmement pointues et avancées.

Il s’agit de les embaucher pour développer et former les compétences en Tunisie, explique M. Beguir. Les éléments de base pour y parvenir sont déjà là, avec l’exemple d’Instadeep, mais aussi, comme nous l’avons vu l’été dernier, la double organisation menée par l’équipe de Zohra Slim et des volontaires venus d’écoles d’ingénieurs dont SUP’COM, de deux événements internationaux: Deep Learning Indaba qui a connecté les jeunes talents du pays aux 400 meilleurs chercheurs en IA du continent, et AI Hack Tunisia qui a réuni plus de 1 000 jeunes venus de 25 pays africains et arabes ».

Des richesses exponentielles peuvent être créées en Tunisie qui est dotée d’un grand potentiel humain.

Zohra Slim a pour sa part appelé les pouvoirs publics à plus de souplesse dans la mise à contribution des ressources en devises pour rémunérer les experts internationaux ou les expats. « Nous appelons à une plus grande libéralisation du code des changes. Pourquoi ne pas autoriser une entreprises qui importe des fonds en devises à payer une partie de ses employés en devises ?. Une mesure qui pourrait faciliter l’embauche des meilleurs talents dans notre domaine ».

Lire aussi: [La Tunisie Qui Gagne] Startup : Faire de la Tunisie un hub de l’Intelligence Artificielle de haut niveau (Karim Beguir , InstaDeep)

La réponse a été donnée illico presto par Marouane El Abassi, gouverneur de la BCT, qui a assuré que cette mesure figure dans le nouveau code de Change qui sera incessamment approuvé par le gouvernement.

Cet évènement exceptionnel consacre le formidable dynamisme et potentiel de l’écosystème technologique tunisien. Instadeep, parti de Tataouine (planète Tataouine dans Star Wars) avec très peu de moyens, une grande motivation et beaucoup de déterminations, a été édifiée étape par étape, à force de travail, persévérance et passion, et avec aussi le soutien des structures locales, précise Karim Beguir.

Il rappelle le rôle du CEPEX qui a soutenu la jeune start-up et a facilité sa participation au MWC à Barcelone en 2017, ce qui a permis à ses initiateurs de s’affirmer sur la scène internationale et de rencontrer des géants mondiaux dont ceux de la Silicon Valley. Ils y ont abordé Mark Zuckerberg et d’autres grosses pointures des hautes technologies.

Afric-Invest Group, leader panafricain et international, est l’un des acteurs du succès d’Instadeep. « Grâce au soutien et leadership visionnaire de Khaled Ben Jilani et des fondateurs, nous avons pu boucler une levée de fonds de 8 millions USD, un montant alors record pour une startup tunisienne. Ce qui nous a permis d’accélérer notre développement en Europe et en Afrique et de devenir une des startups les plus innovantes au monde dans le domaine de l’Intelligence Artificielle ».

Prochain objectif des fondateurs d’Instadeep : faire de la Tunisie le hub des deep tech et IA, en Afrique et dans le monde arabe. « Nous allons continuer à prendre des initiatives pour soutenir l’écosystème, recruter et développer les équipes à Tunis et dans le monde, accompagner les jeunes startuppeurs pour la réalisation de leurs projets ».

La mise en orbite d’Instadeep et de la Tunisie a commencé à Tataouine où a été tourné le film de sciences fiction “Star War“. C’est peut-être prémonitoire mais affirme Karim Beguir, l’intelligence artificielle est la plus grande révolution de tous les temps, elle avance à une vitesse hallucinante, et la Tunisie peut en tirer un profit extraordinaire à condition de mettre en place un écosystème encourageant.

A.B.A

