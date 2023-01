MAYENCE, Allemagne, et LONDRES, Royaume-Uni, le 10 janvier 2023 – BioNTech SE (Nasdaq : BNTX, “BioNTech”) et InstaDeep Ltd. (“InstaDeep”) ont annoncé aujourd’hui un accord de rachat par BioNTech de la société InstaDeep, un leader mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle (“IA”) et de l’apprentissage automatique (ou “Machine Learning”). La transaction comprend un paiement initial total d’environ £362 millions à la fois en liquidités et en actions BioNTech, afin d’acquérir 100% des actions restantes d’InstaDeep, à l’exception des actions déjà détenues par BioNTech. De plus, les actionnaires d’InstaDeep seront éligibles à une rémunération supplémentaire basée sur leur performance, à hauteur d’environ £200 millions. La transaction fait suite à l’investissement initial de BioNTech dans le cadre de la Série B d’InstaDeep en janvier 2022.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de BioNTech de devenir un leader mondial dans la découverte de médicaments pilotés par l’IA et le développement d’immunothérapies et de vaccins de nouvelle génération pour lutter contre des maladies dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants.

La transaction combinera les deux organisations qui partagent une culture commune et prévoit l’intégration aux effectifs de BioNTech de plus de 240 professionnels hautement qualifiés, notamment des équipes d’IA, de ML, de bioingénierie, de science des données et de développement de logiciels. Grâce à cette acquisition, BioNTech développera son réseau de collaborateurs de recherche internationaux et étendra son implantation dans les principaux pôles de talents aux États-Unis, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Avec l’acquisition d’InstaDeep, de nouveaux modèles d’IA et de ML entrainés et validés par BioNTech seront déployés au sein des plateformes innovantes de BioNTech et connectés à une infrastructure de laboratoire automatisée, via la plateforme DeepChain™ d’InstaDeep. Ceci dans le but de développer et de tester de nouveaux médicaments candidats à très haut débit. En outre, BioNTech prévoit de développer de nouvelles solutions technologiques basées sur l’IA et le ML qui seront appliquées à ses fonctions essentielles, à la fois stratégiques et opérationnelles.

Cette acquisition fait suite au bilan fructueux de la collaboration entre les deux sociétés qui n’a cessé de croître depuis 2019 : en Novembre 2020, les entreprises ont annoncé une collaboration stratégique pluriannuelle et un laboratoire commun d’innovation en IA afin d’appliquer les dernières avancées en matière d’IA et de technologie ML pour développer de nouveaux médicaments pour une gamme de cancers et de maladies infectieuses. Les deux entreprises ont développé conjointement de multiples applications « end-to-end » basées sur l’IA et entraînées grâce à des données publiques et privées, pour une grande variété de domaines scientifiques. On compte parmi ces applications des projets visant à améliorer la sélection des néo-antigènes, à optimiser des séquences Ribological pour les plateformes RiboCytokine® et RiboMab® de BioNTech, ainsi qu’un système d’alerte précoce qui surveille et détecte les variants à haut risque du SRAS-CoV-2, en fonction de leur capacité à échapper aux défenses immunitaires et de leur potentiel de transmissibilité, qui a été annoncé en janvier 2022.

“Depuis la création de BioNTech, nous nous sommes concentrés sur l’utilisation de solutions informatiques pour créer des immunothérapies personnalisées qui peuvent convenir à une large population de patients”, a déclaré le professeur Ugur Sahin, PDG et cofondateur de BioNTech. “L’acquisition d’InstaDeep nous permet d’intégrer les capacités en constante évolution de l’IA dans nos technologies, nos recherches, nos découvertes de médicaments, ainsi que nos processus de fabrication et de déploiement. Notre objectif est de faire de BioNTech une entreprise technologique où l’IA est parfaitement intégrée à tous les aspects de notre travail.”

Très tôt, BioNTech a reconnu la portée grandissante des capacités de l’IA et du ML. Par exemple, les immunothérapies développées sur sa plateforme dédiée aux immunothérapies par néo-antigènes individualisés (“iNeST”), contiennent un ARN messager codant plusieurs néo-épitopes spécifiques au patient. Dans le cadre des essais cliniques qui ont débuté en 2014, les premiers patients ont reçu un vaccin personnalisé dont les néo-épitopes avaient été sélectionnés manuellement par BioNTech. Elle a rapidement investi dans le développement et l’entraînement d’algorithmes de ML en vue d’améliorer la prédiction des néo-épitopes, avec des résultats initiaux publiés dans Nature en 2017. Ces algorithmes ont encore été améliorés en collaboration avec InstaDeep.

“L’IA progresse de manière exponentielle et, depuis toujours, notre mission chez InstaDeep est qu’elle bénéficie à tous. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’unir nos forces avec BioNTech pour former une seule et même équipe. Nous partageons la même culture d’innovation Deep Tech et l’ambition de créer un impact humain positif”, a déclaré Karim Beguir, PDG et cofondateur de InstaDeep. “Ensemble, nous voulons bâtir un leader mondial combinant la recherche biopharmaceutique et l’IA au service de la conception d’immunothérapies de nouvelle génération pour améliorer les soins médicaux – contribuant ainsi à la lutte contre le cancer et autres maladies.”

La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre 2023, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des approbations réglementaires. À la clôture, InstaDeep fonctionnera comme une filiale internationale de BioNTech, basée au Royaume-Uni. InstaDeep occupera la place centrale du dispositif en pleine croissance d’initiatives menées chez BioNTech autour de l’IA et du ML.

InstaDeep continuera à fournir ses services à des clients internationaux dans plusieurs secteurs dont la Technologie, le Transport et la Logistique, l’Industrie et les Services financiers.