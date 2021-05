L’intelligence artificielle (IA) est au cœur des plus grandes avancées technologiques du monde, particulièrement en médecine du futur. C’est, entre autres, ce qui explique la création, par InstaDeep, de la plateforme DeepChain.bio qui utilise des modèles de langage IA pour générer et améliorer des protéines à but thérapeutique.

Pour Karim Beguir, cofondateur avec Zohra Slim d’InstaDeep, il est important d’accélérer la transition vers un monde où tout le monde peut profiter des vertus de l’IA. InstaDeep est classée pour la deuxième année consécutive (2019/2020) dans le top 100 compagnies IA les plus prometteuses du monde et a été choisie par le leader mondial de l’IA, BioNTech, pour développer un laboratoire d’innovation focalisé sur l’IA et la biotechnologie.

InstaDeep, c’est une Tunisie qui ne se plaint pas, c’est cette Tunisie qui gagne. Entretien.

Le parcours professionnel de Karim Beguir ?

Après avoir étudié dans tout le pays, de Tataouine à Tunis en passant par Djerba et Sousse, j’ai été reçu à Polytechnique (l’X) puis suivi une formation complémentaire en mathématiques appliquées à l’ENSAE à Paris, et ensuite au Courant Institute of Mathematical Sciences (NYU) a New York.

Le démarrage de ma carrière professionnelle a été classique en tant qu’ingénieur en modélisation des risques. Un jour, j’ai décidé de tout quitter pour me lancer dans l’aventure entrepreneuriale et ma passion pour les mathématiques appliquées. Mon œuvre ? C’est InstaDeep.

Pourquoi InstaDeep en tant que nom et en quoi elle est unique ?

Notre nom illustre notre volonté de rendre des technologies Deep Tech (d’où le Deep dans notre nom) faciles à utiliser et donnant instantanément de la valeur (d’où l’Insta). Rendre des technologies complexes plus accessibles et au bénéfice de tous est la mission essentielle d’InstaDeep.

Pourquoi avoir choisi Londres et qu’est-ce que cela fait d’être nominé par « CB Insights » comme l’une des 100 startups IA les plus prometteuses au monde ?

L’écosystème Tech du Royaume-Uni est le plus développé d’Europe, notamment dans l’intelligence artificielle avec de très grands succès comme DeepMind qui fait maintenant partie de Google. Si on y ajoute la proximité géographique avec la Tunisie (en moins de 3h d’avion), la décision était logique pour InstaDeep.

CB Insights vient d’ailleurs de nous nommer pour la deuxième année consécutive dans les 100 compagnies IA les plus prometteuses du monde. C’est un honneur mais aussi une responsabilité, car nous voulons démontrer l’excellence de la Tunisie en tant que Hub IA du plus haut niveau.

Comment l’intelligence artificielle peut, d’après vous, améliorer la vie des hommes ?

L’IA, comme l’électricité ou internet, peut s’appliquer à toute activité, et par conséquent il n’existe aucun domaine ou l’IA ne pourrait pas améliorer les conditions de vie de l’humanité.

Comme toute technologie puissante, l’IA est moralement neutre et tout dépend bien entendu de l’usage qu’on en fait. C’est une des raisons fondamentales pour laquelle nous avons lancé InstaDeep : notre mission est d’accélérer la transition vers un monde où l’IA profite à tous et non à tout juste quelques-uns.

Qu’en est-il de votre partenariat avec BioNTech, et comment les systèmes basés sur l’intelligence artificielle (IA) peuvent-ils être efficaces dans le domaine de la santé ?

La santé est effectivement un domaine majeur où l’IA peut sauver énormément de vies, par exemple dans la lutte contre le cancer. Chaque cancer est une combinaison de mutations presque unique au patient, et en principe l’IA pourrait les reconnaître et proposer le remède approprié entraînant une guérison rapide.

BioNTech est un leader mondial en ce domaine, et nous sommes très honorés d’avoir été sélectionnés pour développer avec eux un laboratoire d’innovation focalisé sur l’IA et la biotechnologie.

Et le partenariat avec iCompass ?

Nous sommes ravis d’avoir pu mener une collaboration avec nos amis d’iCompass, qui a permis de développer TunBERT, le 1er système d’IA en dialecte tunisien. C’est pour moi un exemple concret des résultats qu’on obtient si on a une approche positive qui privilégie la collaboration.

Au final, c’est tout l’écosystème Tech tunisien qui y gagne : TunBERT sera disponible en open source. Ce qui bénéficiera à énormément d’ingénieurs dans tout le pays et contribuera à développer de nouveaux produits. Mon souhait est qu’InstaDeep soit un moteur de l’évolution vers une approche plus ouverte et plus collaborative, et nous préparons plein d’initiatives nouvelles dans ce sens.

Quelle est la part de la recherche & développement à InstaDeep ?

InstaDeep est une startup DeepTech. Du coup, la R&D y est une activité essentielle. La majorité de nos collaborateurs sont impliqués dans la recherche et développement de manière directe, à travers la publication d’articles scientifiques en IA.

Dans certains cas, ils collaborent avec des acteurs majeurs de l’IA tels que DeepMind ou NVIDIA pour le développement de nouvelles technologies. C’est grâce à nos capacités R&D qu’InstaDeep peut innover avec des 1ères mondiales, telle que notre plateforme DeepChain.bio qui utilise des modèles de langage IA pour générer et améliorer des protéines à but thérapeutique.