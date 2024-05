Le prix Salone Satellite du prestigieux Milan Design Week 2024 ! Rien que ça ! Nous parlons, là, du Salon du Meuble de Milan, un événement incontournable pour les professionnels, décorateurs et passionnés de design des meubles et luminaires ! Chems Eddine Mechri et Ahmed Bsilla, ont remporté la Mention Spéciale du Jury du Salone Satellite Awards 2024 pour les lustres Mystical Celestial.

Pour précision, environ 600 participants venant de 32 pays, 22 écoles et universités internationales de design en provenance de 13 pays ont participé à la 25e édition du SaloneSatellite. Cette année, des designers de l’Université Prince Sultan (Arabie Saoudite), de l’Académie des affaires et des arts de Belgrade, du Michael Graves College aux États-Unis et de l’Université Xi’An Jiaotong-Liverpool de Chine, y ont participé pour la première fois.

Les luminaires Chems Eddine Mechri primés, ont été fabriqués en rotin. Ornés de tôle métallique ajourés à la main et appariés de filaments 3D PLA couleur or, elles offrent une teinte de jaune métallisé qui ajoute une touche de sophistication et des notes de raffinement.

Chems Eddine Mechri Designer Produit, n’a pas été parachuté un beau jour dans le design. Il ne s’y est pas réfugié parce que l’opportunité s’y est présenté accidentellement. Créer, innover, concevoir sont pour lui une vocation, une décision et un choix de vie.

Fort de ses études en design et en sciences patrimoniales et armé d’une grande expérience sur le terrain. Il a fondé deux enseignes : “Né à Tunis” et “NÉE”, marquant ainsi si ce n’est clamant haut et fort la genèse de ses œuvres : la Tunisie source d’inspiration et inépuisable réservoir d’un patrimoine immatériel qui a traversé les siècles sans jamais tarir.

Comment est né “Né”?

Le label « Né à Tunis » créé par Chems Eddine Mechri, a vu le jour, il y’a prés de 20 ans.

Au commencement, il y a eu lesluminaires en acier, inox et cuivre. Le concepteur y a usé à souhait de la technique calligraphique. Des lustres, se dégage un jeu d’ombre et de lumière, offrant le spectacle d’une danse magique de lettres arabes se mouvant sur les murs tout en grâce et finesse.

Chemsa ensuite étendu son champ d’imagination à d’autres objets de décoration intérieur, glissant de nouveaux matériaux comme les fibres végétales, le rotin, le jonc et le rotin.

Avec “Né à Tunis”, il a créé une nouvelle mouvance dans l’art design, celle de marier le passé au présent, conjuguer les matériaux nobles à ceux froids et ordinaires et s’engageant dans l’économie circulaire sans la nommer. A “Né à Tunis, l’essentiel de la matière utilisée provient des chutes d’usines adoptant le principe de : “Rien ne se jette, tout se transforme”.

Il s’est positionné ainsi en maître dans l’éclairage par les luminaires en tôle d’aluminium ajourée à la main. Le même principe a été opté pour le lancement de la deuxième enseigne “NÉE”qui s’est positionnée dans la mode “Upcyclee”. Une mode qui utilise des matières qui ne subissent pas de grosses transformations, qui ne sont pas déconstruites mais réutilisées telles-quelles pour créer de nouveaux vêtements.

“NÉE”propose des collections couture et prêt à couture. Elles sont conçues à partir de vieilles broderies tunisiennes et magrébines restaurées, de matières naturelles transformées à la main, de chutes d’usines de confection et de matériaux chinés à la fripe.

Porté sur le design social et sur la question environnementale, Chems Eddine Mechri a suivi ses études à l’ISBAT, ensuite à FLHAM et à l’ESSTED. Il a enseigné à ESSTED de 2005 à 2010, puis à ISBAS Sousse de 2010 à 2012 et à ISAMK Kairouan de 2013 à aujourd’hui.

Au cours de sa carrière il a travaillé avec différents corps de métiers et des dizaines d’ateliers dans nombre de régions en Tunisie.

La Mention Spéciale du Jury du Salone Satellite Awards 2024 n’est pas le premier prix gagné par M. Mechri, il a remporté le prix “Africa 2020” septembre en 2021 à Paris. Sa création a été exposée au MAD 2022 (Musée des Arts décoratifs). Il a aussi milité pour que ses étudiants de 1ère et de 3ème Licence en design ISAMK participent aux concours nationaux prestigieux CETIBA et CNCC. Ils ont remporté 3 prix préparant et assurant la relève dans la création et le design.

A.B.A