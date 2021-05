Fondée par Karim Beguir et Zohra Slim en 2014, InstaDeep ambitionne de devenir le leader de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) des systèmes de prise de décision IA.

L’aventure avait commencé avec seulement deux ordinateurs et 4.000 dinars tunisiens. Aujourd’hui, InstaDeep figure parmi les 100 entreprises d’Intelligence Artificielle les plus prometteuses au monde. Elle est présente en Europe, notamment en France où les deux fondateurs ont étudié à la Sorbonne et Polytechnique.

La startup s’est implantée en Afrique, considérant que sa mission est de mettre le continent africain au diapason des avancées technologiques de pointe et de marquer sa présence sur la carte de l’Intelligence Artificielle. Elle a es filiales à Lagos au Nigeria (2019), et à Cape Town en Afrique du Sud ouvertes au début de l’année 2020, «Comme pour la Tunisie, nous voyons des talents au potentiel énorme dans ces deux pays», indique Karim Beguir.

InstaDeep compte s’implanter à Dubaï aux Emirats arabes unis : «Ce qui nous permettra de développer notre activité au Moyen-Orient».

InstaDeep avait réussi en 2019 une levée de fonds 7 millions de dollars réalisée avec AfricInvest et un fonds de co-investissement basé à New York et géré par l’accélérateur Endeavor : Endeavor Catalyst.