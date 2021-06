Les startups ICompass et Instadeep n’arrêteront pas de nous surprendre. Elles représentent à elles seules la parfaite illustration d’un écosystème tunisien extrêmement dynamique et se situent dans une trajectoire ascendante en matière d’innovations et de créativité. TunBERT est leur dernière trouvaille : un projet qui a nécessité des mois de travail pour une taskforce entre les deux startups tunisiennes spécialisées en intelligence artificielle.

L’engagement citoyen étant ancré dans l’éthique et les valeurs des deux startups, elles ont décidé d’offrir le fruit du travail en commun à l’écosystème.

Mais qu’est-ce que TunBert ? TunBert sacre le partenariat entre deux entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, c’est le premier prototype de langue dialectale tunisienne qui sera offerte aux chercheurs, aux ingénieurs, aux étudiants et toutes les personnes intéressées par le NLP (Natural Language Processing).

Tout ce beau monde pourrait en profiter pour plus et mieux s’informer et concevoir d’autres prototypes en intelligence artificielle dont la perception des émotions à travers TunBert qui peut nous permettre de savoir si la personne à laquelle on s’adresse est fâchée, triste ou heureuse et épanouie quand elle écrit.

Cette nouvelle application peut également savoir si le texte écrit est en dialecte tunisien ou un autre dialecte ressemblant à l’arabe.

Cette application permettra aux entreprises opérant dans nombre de secteurs, dont la production des biens toutes catégories confondues et même les partis politiques qui peuvent découvrir les tendances et les orientations des usagers des réseaux sociaux via des algorithmes dédiés.

Une conférence de presse sera tenue mardi 22 juin durant laquelle, les concepteurs parleront dans le détail de “TunBERT”, ce modèle linguistique en dialecte tunisien consacrée à l’analyse des sentiments.

A.B.A

——————