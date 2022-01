Intelligence Artificielle : Une levée de fonds record pour la start-up tunisienne InstaDeep

InstaDeep, l’un des leaders dans la conception de systèmes d’Intelligence Artificielle (IA) dite “décisionnelle”, annonce aujourd’hui avoir levé 100 millions de dollars (88 millions d’euros) et clôturé une Série B menée par la société d’investissement spécialisée en DeepTech, Alpha Intelligence Capital, accompagnée par CDIB.

Les investisseurs de ce tour de table incluent BioNTech, Chimera Abu Dhabi, Deutsche Bahn Digital Ventures, Google, G42 et Synergie.

L’intelligence artificielle décisionnelle appartient à une nouvelle génération d’IA qui va au-delà de la reconnaissance de formes, afin de contribuer à la prise de décision. Elle permet à des acteurs industriels d’optimiser leur réponse à des situations complexes qui requièrent une puissance de calcul significative en un laps de temps limité (gestion de flux logistiques, transports, recherche de traitements thérapeutiques innovants,…)

Avec ce financement, InstaDeep va poursuivre ses investissements en infrastructure de calcul haute performance optimisée pour l’IA décisionnelle, continuer à recruter les meilleurs talents en IA et accélérer le déploiement de ses produits IA disruptifs sur des secteurs variés, notamment la Biotech, la Logistique, les Transports et l’Electronique. L’entreprise va également étendre sa présence géographique, notamment aux Etats-Unis où elle prévoit de se déployer en 2022.

InstaDeep permet aux organisations d’améliorer, accélérer et optimiser leurs opérations complexes via des technologies d’IA telles que l’apprentissage par renforcement, un type d’apprentissage automatique qui permet de concevoir des stratégies d’optimisation efficaces dans des secteurs industriels très variés, allant du développement thérapeutique aux opérations ferroviaires.

“Ce nouveau financement est un formidable gage de confiance. Nous sommes particulièrement fiers que nos clients et partenaires BioNTech, Google et Deutsche Bahn participent à cette levée après avoir collaboré à nos côtés à des initiatives d’IA innovantes à fort impact ”, déclare Karim Beguir, Co-fondateur et Directeur Général d’InstaDeep. “Nous nous réjouissons du soutien d’acteurs incontournables de l’écosystème que sont Alpha Intelligence Capital, Chimera Abu Dhabi, Synergie et G42, et sommes convaincus des très nombreuses opportunités de déploiement de nos produits d’IA pour résoudre des problèmes industriels complexes“.

L’IA au service de la santé : nouvelles immunothérapies et détection de variants à haut risque

Partenaires depuis fin 2019, InstaDeep et BioNTech s’appuient sur les dernières innovations en IA pour développer de nouvelles immunothérapies. Les deux sociétés ont également mis au point un outil baptisé Early Warning System (EWS) capable d’identifier le plus en amont possible les variants du SARS-Cov2 susceptibles d’être à haut risque.

Combinant intelligence artificielle et modélisation biostructurelle, EWS a identifié 90% des variants mis sous surveillance par l’OMS, en moyenne deux mois avant leur signalement. A l’occasion de phases de tests, EWS a détecté Omicron comme un variant à haut risque le jour même de la publication de sa séquence génétique parmi plus de 70 000 nouveaux variants identifiés en Octobre et Novembre 2021.

Collaborations d’InstaDeep avec Google et Deutsche Bahn

InstaDeep collabore régulièrement avec Google sur des initiatives d’IA et a publié des recherches conjointes avec DeepMind et Google Research. InstaDeep travaille également sur un ambitieux produit visant à automatiser intégralement le routage ferroviaire pour Deutsche Bahn, le plus grand opérateur ferroviaire et gestionnaire d’infrastructures en Europe.

Pour Boris Kuehn, Directeur Général de Deutsche Bahn Digital Ventures: “InstaDeep a démontré des capacités uniques dans la résolution de problèmes ferroviaires très complexes en utilisant des technologies révolutionnaires d’IA. Les compétences et le leadership de l’équipe ont ouvert la voie à l’adoption de technologies d’IA de pointe dans le domaine ferroviaire. Nous sommes heureux de participer à ce tour de table et de renforcer notre partenariat pour exploiter conjointement le potentiel de l’IA.”

Pour Arnaud Barthelemy, Associé et COO d’Alpha Intelligence Capital : “En tant que premier fonds mondial entièrement dédié à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, nous sommes particulièrement fiers d’avoir mené ce tour de table de série B, avec des co-investisseurs de premier ordre. InstaDeep est une entreprise DeepTech qui bouleverse les approches traditionnelles dans des domaines cruciaux, comme c’est le cas avec BioNTech dans la découverte de médicaments ou avec Deutsche Bahn dans la logistique. Nous sommes ravis de rejoindre cette aventure passionnante et impatients de contribuer à soutenir la croissance d’InstaDeep.”

A propos d’InstaDeep

InstaDeep a été fondée en 2014 à Tunis, par Karim Beguir, ingénieur franco-tunisien, diplômé de l’X, de l’ENSAE et de NYU, et Zohra Slim, entrepreneure autodidacte passionnée d’informatique, avec deux ordinateurs portables et 2000 dollars de financement. InstaDeep est aujourd’hui l’un des leaders dans la conception de systèmes d’intelligence artificielle décisionnelle.

Ses solutions offrent un avantage concurrentiel unique pour relever les défis les plus complexes dans toute une série d’industries. L’entreprise qui a été nommée deux ans de suite au classement CB Insights AI 100 des 100 entreprises privées d’intelligence artificielle les plus prometteuses au monde compte aujourd’hui 170 salariés de 24 nationalités différentes et dispose d’un siège social à Londres et de bureaux à Paris, Tunis, Lagos, Dubaï et Le Cap.

Grâce à ses travaux de recherche et ses déploiements commerciaux concrets avec des leaders industriels, InstaDeep développe des produits d’IA tels que sa plateforme de design de protéines DeepChainTM. InstaDeep a également développé des collaborations avec des leaders mondiaux de l’écosystème IA, tels que Nvidia et Intel, et a publié des recherches conjointes avec Google DeepMind. https://www.instadeep.com/

InstaDeep figure parmi les 100 meilleures startups du monde, la start-up tunisienne InstaDeep annonce, ce mardi 25 janvier 2022, une transcendante annonce internationale relative à une immense levée de fonds : la plus grande, jamais réalisée, par une compagnie qui opère dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA) en Afrique du Nord. Les investisseurs de cette opération figurent quant à eux au rang des sociétés internationales les plus influentes dans le monde de la haute technologie.

InstaDeep à fait la une de la presse mondiale la semaine dernière avec son Early Warning System (EWS) : un système d’alerte pour détecter les variants à haut risque de COVID, développé et testé avec succès en partenariat avec BioNtech.

L’EWS a identifié plus de 90 % des variantes désignées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et ce, en moyenne deux mois à l’avance y compris pour le variant Omicron. Le signalement précoce des variantes potentielles à haut risque pourrait être un outil efficace pour alerter les chercheurs, les développeurs de vaccins, les autorités sanitaires et les décideurs politiques, leur permettant ainsi de bénéficier de plus de temps pour réagir aux éventuelles nouvelles variantes de préoccupation.