Real Madrid vs Atlético Madrid : Sur quelle chaîne suivre le match de Coupe du Roi en direct et live Streaming ?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi en Espagne a donné lieu à deux confrontations alléchantes, entre le FC Barcelone et la Real Sociedad (mercredi) et le Real Madrid et son voisin et rival l’Atlético Madrid (jeudi).

Ces deux affiches opposent des équipes occupant actuellement les quatre premières places du championnat d’Espagne: le Barça, leader, face à la Real, troisième, et le Real, deuxième, contre l’Atlético, quatrième.

Récent vainqueur de la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid (3-1), le FC Barcelone reste sur une courte victoire 1-0 en Liga face au modeste Getafe.

Si les Catalans ont facilement écarté Ceuta (D3) au tour précédent en coupe, la tâche s’annonce plus compliquée face à la Real Sociedad, équipe surprise de la saison, toujours accrochée à sa troisième place en championnat.

Dans l’autre choc, le Real retrouve l’Atlético en Coupe pour la première fois depuis 2015. En championnat, l’équipe de Carlo Ancelotti s’est imposée 2-0 chez l’Athletic Bilbao dimanche grâce notamment à un but de son Ballon d’or Karim Benzema et reste à trois points du Barça.

Après une défaite et un nul, l’Atlético s’est relancé en s’imposant 3-0 face à Valladolid grâce à un excellent Antoine Griezmann, lors d’un match où la recrue Memphis Depay a fait ses débuts sous son nouveau maillot, entrant en jeu à la 75e minute.

Les deux autres quarts, plus déséquilibrés sur le papier, opposent Osasuna (7e) au Séville FC (15e) mercredi à Pampelune et Valence (13e) à l’Athletic Bilbao (8e) jeudi.

Programme des quarts de la Coupe du Roi:

Mercredi:

(21h00) FC Barcelone – Real Sociedad

(22h00) Osasuna Pampelune – Séville FC

Real Madrid et Atlético Madrid ont rendez-vous au Camp Nou, ce jeudi 26 janvier, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du Roi.

Le match sera diffusé par la chaîne L’Équipe.