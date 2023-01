La sélection tunisienne de handball a quitté le Mondial-2023 sans gloire, après avoir perdu son troisième et dernier match du tour préliminaire (groupe H) face au double tenant du titre danois 21-34, disputé mardi à Malmö (Suède).

Les Tunisiens, qui avaient abordé ce mondial avec l’ambition d’atteindre le second tour et réaliser un classement meilleur que le précédent (25e lors du Danemark/Allemagne 2019), ont complètement déçu et se voient de nouveau condamnés à jouer pour la 25e place dans le cadre de la “Coupe du Président”, laissant leurs adversaires du groupe, le Bahreïn et la Belgique, donnés moins favoris, accéder au Tour principal en compagnie du Danemark.

Pourtant, contrairement aux deux précédents matches face au Bahreïn (27-27) et la Belgique (29-31), le Sept national a réussi son entame de match face au tenant du titre, parvenant même à mener par 4 buts à 1, grâce notamment à Hazem Becha, auteur de trois buts (3 buts).

Mais les Danois, conduits par le vétéran et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Mikkel Hansen, sont vite revenus au score grâce à des contres rapides (5-5 à la 9e) pour prendre l’avantage et mener par 3 voire 4 buts d’écart.

Malgré les tentatives de Amine Darmoul (6 buts) de réduire le score, les Tunisiens pêchaient par trop de précipitation devant un mur défensif danois des plus solides et un manque de précision devant les bois de Niklas Landin, ce qui a permis aux Danois de creuser l’écart pour terminer la première période avec un avantage de 5 points (19-14).

Rentrés en force, les tenants du titre creusaient davantage le score (21-14, 23-16, 25-17 et 27-19) ne trouvant vraiment pas de difficultés devant la défense tunisienne et profitant notamment des erreurs offensives de leur adversaire.

Les joueurs du Danemark faisaient ensuite étalage de leur art et de leur maîtrise du jeu devant des Tunisiens complètement dépassés et de plus en plus assurés de leur élimination pour porter leur avantage à 10 points d’écart (30-20) puis à 13 points au coup de sifflet final (33-21).

A l’issue de cette dernière journée, le Danemark termine en tête avec 6 points, devant le Bahreïn (3 points) qui a battu en lever de rideau la Belgique (2 points) sur le score de 30 à 28, tandis que la Tunisie ferme la marche avec 1 seul point au compteur.

Buteurs tunisiens : Hazem Bacha (4), Amine Darmoul (6), Youssef Maaref (3), Anouar Ben Abdallah (1), Issam Rzi (1), Oussama Boughanmi (3), Jihed Jaballah (2) et Tarek Jallouz (1).