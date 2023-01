Le Pôle du Théâtre et des arts scéniques du Théâtre de l’Opéra annonce la tenue des Rencontres de théâtre amateur dans leur troisième édition, et ce du 10 au 15 janvier 2023 au Théâtre des Jeunes créateurs à la Cité de la culture.

Baptisées “Session Habib Chebil”, ces rencontres annuelles rendront un hommage posthume à cet artiste pluridisciplinaire qui fut réalisateur, peintre, dramaturge et homme de théâtre.

Né le 4 juin 1939 à Menzel Bourguiba près de Bizerte, et décédé le 28 octobre 2004, Habib Chebil est considéré comme étant l’une des figures artistiques tunisiennes ayant le plus largement influencé le mouvement plastique national.

Cet ancien professeur d’art à l’Ecole des Beaux-arts de Tunis et l’Institut supérieur des arts dramatiques de Tunis, est parti à l’âge de 68 ans, après un long parcours, à cheval entre arts plastiques et théâtre. Son œuvre théâtrale reflète le regard d’un artiste-peintre et une grande recherche esthétique, au niveau de la mise en scène, de l’éclairage et de l’ambiance dramatique en général.

Ce rendez-vous dédié au théâtre amateur présentera des œuvres qui abordent des questions d’actualité et les aspirations des Tunisiens à un avenir meilleur. Il s’agit de pièces produites par des associations actives dans le secteur culturel à travers l’encadrement des jeunes amateurs du théâtre dans les différentes régions de la république.

Les cinq représentations théâtrales au programme sont prévues quotidiennement à 18h.