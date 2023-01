La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Gongi, affirme que son département œuvre à développer les ressources nationales dans le domaine des hydrocarbures, dans le cadre du plan de développement 2023-2025, en renforçant les activités d’exploration, en attirant davantage d’investissements et en accordant plus d’attention à la filière du raffinage du pétrole.

Intervenant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du plan de développement 2023-2025, mardi 3 janvier 2023 à la Cité de la culture, elle a promis que le ministère va améliorer l’infrastructure dédiée au transport, à la distribution et au stockage des produits pétroliers, ainsi qu’à la diversification des sources d’énergie et à s’orienter vers les énergies alternatives et renouvelables.

L’objectif est aussi de soutenir l’économie circulaire et verte dans le domaine de l’industrie et de développer la compétitivité des entreprises industrielles, à travers la mise en place des mécanismes d’amélioration continue de la productivité selon le principe de “Kaizen“, avec la participation de 240 entreprises, ce qui permettra de former 230 experts d’ici 2025.