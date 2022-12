A l’occasion de la célébration de la Journée nationale des archives, qui se tient cette année sous le signe “Pour la pérennité de la mémoire numérique”, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est rendue mardi 20 décembre au siège de Archives nationales – Boulevard 9 Avril 1938 à Tunis.

Lors de cette visite, la cheffe du gouvernement s’est enquise d’une exposition de documents rares qui s’est tenue dans le hall de cette institution, indique la présidence du gouvernement.

Elle a également visité les différents services et départements des Archives nationales, pris connaissance des différentes étapes liées au processus de conservation des documents et s’est informée de la nouvelle plateforme numérique des Archives nationales qui compte une base de données archivistique comprenant 182000 enregistrements consolidés et enrichis régulièrement.

Toujours selon le même communiqué, la cheffe du gouvernement a saisi l’occasion pour réaffirmer l’intérêt particulier accordé par le gouvernement aux archives en tant qu’outil efficace au service d’une action administrative efficiente, un attribut essentiel de la préservation et de la sauvegarde de la mémoire nationale et une inestimable mine d’informations pour les recherches et les études.

A cette occasion, la cheffe du gouvernement a honoré un nombre de donateurs des archives privées, estimant que ce don est un témoin saisissant du sens civique élevé de la société. Elle a appelé à ce titre les intellectuels, économistes, hommes politiques et tous les citoyens en possession de documents importants à en faire don afin qu’ils fassent partie intégrante du patrimoine archivistique et un pilier de la mémoire nationale et de la recherche scientifique et historique.