Leïla Slimani, autrice et représentante personnelle d’Emmanuel Macron pour la Francophonie, a inauguré, en marge du 18ème Sommet de la Francophonie, le lycée français Victor Hugo et l’Alliance Française de Djerba (AFD).

En présence du ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, de l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, du directeur de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger), Olivier Brochet, et du président de la Fondation des Alliances françaises, Yves Bigot, Leïla Slimani a rendu hommage à l’engagement de Jamel Ben Achour, fondateur du groupe scolaire Victor Hugo et président de l’Alliance française de Djerba.

Elle a salué l’investissement des équipes des deux établissements pour diffuser et faire vivre la langue et la culture françaises dans toute la région.

Le lycée Victor Hugo, qui a ouvert en 2017 avec 43 élèves et qui en accueille aujourd’hui près de 400, reflète le dynamisme du réseau de l’enseignement français en Tunisie qui compte aujourd’hui 18300.

L’Alliance française de Djerba est un centre culturel qui propose des cours de français certifiants ainsi que des certifications et des diplômes, reconnus à l’échelle planétaire.

L’AFD fait partie d’un réseau de plus de 832 alliances dans 131 pays. C’est le plus grand et le plus large réseau francophone dans le monde.