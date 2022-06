La quatrième édition du Forum “Tunisia Business Export (TBE)” se tiendra les 8 et 9 juin 2022 à Sfax, avec la participation de 132 importateurs arabes et africains ainsi que des représentants des centrales d’achat de 12 pays, indique un communiqué publié lundi par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), organisatrice de l’évènement.

Les pays représentés dans ce rendez-vous économique international de grand intérêt sont, en effet, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Pakistan, le Burkina-Faso, le Sénégal, le Tchad, la Guinée-Conakry, le Maroc, l’Algérie et la Libye.

Le Forum vise l’amélioration du positionnement des produits tunisiens sur les marchés internationaux, d’après la même source, ajoutant que cette quatrième édition sera explicitement multisectorielle.

Après une 1ère session consacrée au secteur de l’huile d’olive, une 2ème dédiée au secteur de l’export, une troisième édition focalisée sur le secteur de l’agroalimentaire, la CCIS a décidé que cette quatrième édition soit multisectorielle, et ce “afin d’offrir à tous les secteurs (surtout ceux touchés par la pandémie de Covid-19), une opportunité de s’ouvrir sur les marchés mondiaux prometteurs”.

Au programme de cette édition également, une plénière sur le thème “les limites de la mondialisation face aux crises économiques”, une exposition des produits tunisiens parmi les entreprises participantes ainsi que des rencontres de partenariat B to B avec les représentants des centrales d’achat internationales.