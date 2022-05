La municipalité de Nefta (Gouvernorat de Tozeur) vient d’entreprendre une opération de maintenance et d’entretien d’un certain nombre de sites de tournage du film culte “La Guerre des Etoiles”, en l’occurrence, le décor situé au kilomètre 10 entre Nefta et Hezoua et le site de tournage à “Ong Jemal”.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le maire de Nefta, Mourad Lassoued a indiqué que ces sites sont continuellement sujets à l’impact des facteurs climatiques, notamment les effets de l’érosion causés par le vent, notant qu’un travail de maintenance a été effectué dans ces lieux et qui sera consolidé à travers un soutien allemand dans le cadre d’un accord qui sera signé prochainement.

A cet effet, le maire de Nefta a souligné que la meilleure solution pour assurer une prise en charge optimale de ces sites, serait de le confier aux investisseurs particuliers Tunisiens et étrangers, affirmant que la municipalité de Nefta est sur le point d’élaborer un appel d’offre pour la location de l’espace touristique de “Ong Jmal”.

A noter que des photos relatant la détérioration de ces sites ont été récemment publiées sur les réseaux sociaux par des activistes et des fans de l’illustre œuvre cinématographique “La Guerre des Etoiles”.