La Tunisie est classée première destination, à l’échelle africaine et arabe, et quatrième, au niveau mondial, parmi les sites les plus demandés par les touristes français, a annoncé jeudi le ministère du Tourisme.

Se référant au Baromètre des destinations, réalisé par la plateforme loisirs Orchestra pour L’Echo touristique (site web français spécialisé dans le tourisme, les voyages et le divertissement), cette classification a été faite sur la base des ventes des voyagistes réalisées dans les agences offline et online françaises, durant le mois d’avril 2022.

Ainsi, le ministère a précisé que les ventes au profit de la destination tunisienne en France ont enregistré une hausse de 22% au cours du mois d’avril 2022, en comparaison avec la même période en 2019 (avant la pandémie du Coronavirus), ce qui reflète des prémices d’une relance dans le secteur touristique.