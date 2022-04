Le Salon tunisien de l’art contemporain se tiendra cette année du 23 avril au 15 mai sous le thème “Murmures”, annonce l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) sur sa page Facebook.

Devenu depuis sa première édition en 2016 un rendez-vous annuel organisé par l’UAPT, il sera ouvert dans la soirée du samedi 23 avril par le vernissage de l’exposition et un spectacle de l’artiste Yasser Jradi au palais Kheireddine, musée de la ville de Tunis (à la médina).

Cette édition 2022 offre à travers la participation d’un grand nombre d’artistes plasticiens issus de divers horizons et utilisant diverses techniques avec des thèmes aussi riches que variés, un voyage dans les textures, les formes, les volumes les couleurs et les différentes matières proposées à travers des toiles et des œuvres variées dans différentes disciplines artistiques dont les arts plastiques, la sculpture, la céramique, la photographie etc…le tout dans une sorte de méga-exposition collective très éclectique selon l’artiste peintre Jamel Chaouki Mahdaoui.

Le Salon dont l’idée de création remonte à 2011, vise à travers l’exposition d’une variété d’œuvres, à présenter les expériences des artistes dans cette discipline, promouvoir le nouvelles formes de l’art contemporain, encourager le travail des artistes et l’interaction entre eux et à faire découvrir la richesse de l’expérience artistique tunisienne dans ce domaine.

Pour rappel, la première édition du salon Tunisien d’art contemporain, qui s’est tenue du 14 juin au 30 juillet 2016 au musée de la ville de Tunis a enregistré la participation d’environ 100 artistes plasticiens tunisiens avec des œuvres de sculpture, de photographie et de peinture témoignant des différentes facettes de l’art créatif contemporain en Tunisie autour des thèmes notamment de l’Humanité, de la liberté et de la justice.