L’industrie pharmaceutique peut se développer davantage compte tenu de plusieurs facteurs, dont entre autres la disponibilité des compétences humaines et des infrastructures nécessaires à la recherche, à l’innovation et à la formation, outre le positionnement stratégique du pays.

C’est en tout cas ce qu’estime le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, qui intervenait, mardi 5 avril 2022, au cours d’une rencontre sur les mécanismes d’impulsion de l’investissement, des réformes et d’amélioration du climat des affaires dans le secteur des industries pharmaceutiques.

Selon le ministre, le développement de ce secteur est à même d’offrir d’importantes perspectives en termes de partenariats dans le domaine de la recherche et du développement (R&D).

Ces partenariats vont associer les entreprises tunisiennes à leurs homologues européennes, outre le développement de l’investissement et l’accès au marché africain, pense Saied.

Evoquant les réformes engagées par le gouvernement, il a cité celle la du système d’investissement et d’amélioration du climat des affaires, le développement du cadre législatif et juridique pour inciter les investisseurs et renforcer la compétitivité de la Tunisie.

Tenue avec la participation de représentants des secteurs public et privé et des experts, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’investissement en Méditerranée.