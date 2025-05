Un accord a été signé, au cours d’une réunion tenue samedi, entre le ministère de la santé et l’agence du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (AUDA-NEPAD) visant à promouvoir la coopération entre les deux parties, le financement des programmes de santé sexuelle et reproductive en Tunisie et la fabrication des médicaments.

Cette coopération a pour objectif de soutenir l’agence nationale des médicaments en vue d’exporter les médicaments vers l’Afrique et d’appuyer les efforts de la Tunisie en matière d’autosuffisance en médicaments.

Au cours de cette réunion, le ministre de la santé Mustapha Ferjani a indiqué que la Tunisie mise sur l’exportation de 24 médicaments vitaux vers les pays de l’Union Africaine, précisant que la fabrication des médicaments génériques a atteint un taux de 80% en Tunisie, alors que ce taux ne dépasse pas les 5% dans les pays Africains.

Et d’ajouter: “la Tunisie est pionnière en matière de fabrication des médicaments, d’industrie pharmaceutique et de fabrication locale des vaccins”.

De son côté, la directrice exécutive de l’agence de développement de l’Union Africaine a souligné que la Tunisie a joué un rôle de précurseur en matière de fabrication des médicaments vitaux, saluant la riche expérience de notre pays dans ce domaine.

Elle a précisé que la NEPAD a mis au point une stratégie basée sur la promotion du marché africain et de l’industrie régional dans le but de parvenir à l’autosuffisance.

A noter qu’une délégation de haut niveau de la NEPAD effectue une visite en Tunisie au cours de la période allant du 2 au 9 mai courant, dans le cadre de la coopération bilatérale.