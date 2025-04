“L’apport de l’intelligence artificielle dans le secteur pharmaceutique” est le thème de la 24e édition du Forum International de la Pharmacie, qui se tiendra les 1er et 2 mai 2025 au Palais des Congrès de Tunis.

Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a annoncé, dans un communiqué publié jeudi, que cette édition du forum pharmaceutique international verra la participation de plus de 30 pays, avec la présence de 50 experts et spécialistes, 70 exposants et près de 3000 participants.

Le choix du thème de l’apport de l’intelligence artificielle dans la recherche et la production pharmaceutiques illustre la volonté de la Tunisie de devenir un pôle régional de l’innovation et le développement industriel dans le domaine pharmaceutique, lit-on dans le communiqué.

Le forum sera une opportunité pour tous les acteurs des secteurs pharmaceutique et de l’intelligence artificielle d’assister à 30 ateliers avec des experts, en plus de 20 conférences scientifiques et de séances de discussion sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la recherche et la production pharmaceutiques, les opportunités de coopération Sud-Sud pour développer les industries pharmaceutiques, et la manière d’unifier les réglementations pharmaceutiques en Afrique.

Le forum offrira également une opportunité exceptionnelle aux start-ups du domaine des technologies de la santé (HealthTech) pour présenter leurs innovations de pointe et entrer en contact avec les acteurs des secteurs public et privé à l’échelle du continent africain.