Le ministre de la Santé Mustapha Ferjani et la présidente du Syndicat des Entreprises Pharmaceutiques pour la Recherche et la Rénovation (SEPHIRE), Najla Chérif Hamdi, ont examiné, lors d’une rencontre mardi, les moyens de développer la coopération et le partenariat avec les laboratoires scientifiques et de renforcer l’investissement dans le domaine des médicaments innovants.

La réunion a en effet, abordé des questions ayant trait au renforcement de la recherche médicale et l’accès des patients aux médicaments modernes et développés.

Il s’agit encore d’améliorer les mécanismes de travail dans le secteur des médicaments et de réactiver les procédures en vigueur, outre la facilitation et l’accélération des mesures d’enregistrement de nouveaux médicaments et de leur commercialisation, en mettant en valeur les opportunités d’investissements et les solutions envisagées pour surmonter les difficultés rencontrées par les entreprises pharmaceutiques.

L’accent a été mis sur la création d’un mécanisme de suivi permanent en collaboration avec le « SEPHIRE », pour suivre l’évolution de ce domaine et identifier les priorités. L’objectif étant de réaliser des résultats tangibles et de contribuer au développement du secteur des médicaments en Tunisie et de le rendre plus compétitif.