Présente depuis 30 ans en Tunisie, la multinationale pharmaceutique suisse Roche, l’une des principales entreprises mondiales du secteur a renforcé, ces derniers jours, sa présence en Tunisie avec l’inauguration de ses nouveaux bureaux à Tunis.

Une stratégie régionale tournée vers la santé

Cette expansion s’inscrit dans une stratégie plus large visant à approfondir l’impact du groupe sur les systèmes de santé tunisien et libyen, où le groupe est représenté par 30 collaborateurs.

Signe de l’importance de cette expansion stratégique : la participation à la cérémonie organisée à cette fin du ministre tunisien de la Santé, Mustapha Ferjani.

Un moteur économique au-delà du secteur médical

Au-delà de sa structure directe, Roche estime que son activité génère environ 530 emplois indirects et induits, contribuant ainsi de manière significative à l’économie tunisienne. L’entreprise se distingue également par ses investissements dans la recherche et développement, un axe jugé stratégique tant à l’échelle internationale qu’en Tunisie.

Engagement local en oncologie et neurologie

En Tunisie, Roche s’investit activement dans le développement de registres cliniques en oncologie et en neurologie, un chantier jugé essentiel pour enrichir les données disponibles et appuyer les décisions médicales à l’échelle nationale. D’autres actions de sensibilisation sont également menées, notamment sur le cancer du sein et du poumon.

Table ronde : investir pour une meilleure prise en charge

La cérémonie s’est poursuivie par une table ronde autour du thème « Investir en santé pour une meilleure prise en charge des patients en Tunisie et en Libye ».

Les discussions ont mis en avant des exemples concrets de partenariats public-privé, en Tunisie comme ailleurs en Afrique, et leur impact sur la qualité des soins et les parcours patients.

La Tunisie, modèle de digitalisation en santé ?

La digitalisation, notamment le dossier médical informatisé, est un domaine où la Tunisie peut inspirer et peut véritablement être un modèle à suivre pour le continent.

ABS