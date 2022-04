Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a inauguré, vendredi 1er avril 2022, au Centre de protection maternelle et infantile à la cité Hlel de Mellassine à Tunis, l’unité de la parentalité positive, le “centre des Parents, parce que je suis intéressé”.

Ila indiqué à cette occasion que l’unité parentalité positive de Mellassine est la deuxième du genre en Tunisie après l’ouverture de l’unité Hafouz à Kairouan, et que deux autres bâtiments similaires devraient être construits à Médenine et Jendouba (Balta Bouaouane) d’ici fin 2022.

Il a précisé que ce projet s’inscrit dans la modélisation du Programme national de promotion des pratiques parentales positives a été lancé en 2020 et vise à améliorer les interventions des familles et des professionnels en matière de prise en charge globale et intégrée du jeune enfant, basée sur les résultats d’une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des pères dans le domaine du développement de la petite enfance.

Dora Bousnina, directrice du Centre de protection maternelle et infantile à Hay Hlel, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que l’unité parentale positive , qui a coûté 1 million de dinars, fournira divers services de santé aux parents et à leurs enfants de 0 à 8 ans.

Elle a ajouté que cette unité commencera à recevoir les parents et leurs enfants de la zone, pour assurer un encadrement médical et paramédical, supervisé par les parents qui seront accompagnés dans l’éducation de leurs enfants .

Cette unité fournira des services de santé, psychologiques, éducatifs et préventifs, notamment en incitant à une bonne nutrition, à l’allaitement maternel et à une enquête précoce sur tous les problèmes de santé et les maladies non transmissibles, en particulier l’obésité, le diabète et la tension artérielle, devenus d’une prévalence alarmante chez les enfants et les adolescents , a estimé Bousnina.

La création de cette cellule s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle pour le développement de la petite enfance pour la période (2017-2025), en coopération entre l’UNICEF et le ministère de la Santé, en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, l’Union européenne et avec un financement italien.