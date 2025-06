La réalisation d’un nouveau plan de développement sanitaire (2026-2030), à partir des besoins des régions, a été au centre d’une séance de travail tenue ce vendredi au siège du ministère de la santé avec la participation de représentants du ministère de l’Économie et de la Planification ainsi que des directeurs régionaux de la santé, par visioconférence.

Selon le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, ce nouveau plan sera axé sur la garantie du droit du citoyen à l’accès à la santé dans toutes les régions et ce, conformément à la vision du Président de la République, lit-on dans un communiqué du département.

Il s’agit notamment de renforcer la prévention et la sécurité sanitaire, d’améliorer l’accès équitable et sûr aux services de santé, de garantir une couverture sanitaire universelle, d’accélérer la transformation numérique du secteur, et de faire de la santé un levier de développement économique et social.