L’UBCI vient de franchir un nouveau pas important dans le cadre du programme de transformation de la Banque.

En effet, après la finalisation de l’opération de cession en mars 2021 de l’essentiel des parts du groupe BNP au profit du groupe CARTE, qui détient désormais 39% du capital de l’UBCI, devient ainsi actionnaire de référence, un projet a été lancé pour le choix d’un nouveau Système d’Information propre à l’UBCI.

La Banque a commencé par la définition des grandes orientations stratégiques du système d’information cible. Ce système doit avant tout sécuriser l’existant et garantir la continuité des produits et services offerts actuellement à sa clientèle.

Grâce à son nouveau Système d’Information, l’UBCI a l’ambition de s’ouvrir à son écosystème et de faire évoluer son offre digitale pour proposer la meilleure expérience client.

Au terme d’un processus de choix structuré, la solution Global Bancaire du leader mondial ORACLE a été retenue.

Pour couronner cette approche innovante et ambitieuse, une cérémonie de signature a été organisée, lundi 28 mars 2022, au siège de l’UBCI en présence des représentants d’ORACLE, de son intégrateur PROFINCH et de l’état-major UBCI.

« Par ce partenariat technologique, l’UBCI se déclare pleinement engagée dans le chantier de l’amélioration de l’expérience client en faisant le choix d’un progiciel métier innovant tout en conservant ses fondamentaux. Une révolution majeure et une carte non négligeable à jouer pour se distinguer et faire valoir sa valeur ajoutée en favorisant l’innovation et la diversité de l’offre pour l’ensemble de ses clients particuliers, professionnels et entreprises », affirme Mohamed Koubaa, directeur général UBCI.

« Nous sommes heureux de nous associer à UBCI et de construire ensemble un avenir extrêmement prospère. UBCI a mené un processus réfléchi de cartographie de son parcours de transformation bancaire et a soigneusement et objectivement sélectionné les partenaires technologiques qui peuvent le mieux les aider à réaliser leur entreprise », déclare pour sa part Sonny Singh, directeur général des services financiers mondiaux d’Oracle.

——————-

A propos de l’UBCI :

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 103 agences et 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa clientèle de particuliers et de professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses clients entreprises et institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012, l’UBCI porte également une attention particulière aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale.

Pour plus d’information : www.ubci.tn