Le mois de février 2022 est le dixième mois le plus sec depuis 1970, avec un déficit pluviométrique de 62%, indique l’Institut national de la météorologie (INM), dans son bulletin climatologique mensuel de février 2022, publié vendredi 25 mars 2022.

L’INM souligne que ce mois a été marqué par une hausse relative des températures, précisant que la moyenne générale de la température a atteint 12,7°C et elle était supérieure à la normale (11,8 °C) avec un écart de +0,9°C.

Les températures maximales variaient de 12,8 °C à Thala à 20,6° à El Borma et elles étaient supérieures aux taux de référence sur toutes les régions et les écarts étaient compris entre +0,1 °C à Tabarka et +2,2°C à Thala. La température maximale absolue a atteint 28,5 °C à Kairouan le 04 février 2022.

Concernant la moyenne générale de la température maximale, elle a atteint 17,9°C, et elle était supérieure à la normale du mois 16,9 °C avec un écart de +1,0°C.

Pour ce qui est des températures minimales, elles ont varié entre 3,5°C à Thala et 10,6°C à Mahdia et elles étaient supérieures aux normales de référence sur toutes les régions, et les écarts allaient de +0,2°C degrés à Zaghouan à +1,6°C à Mahdia et Médenine.

La température minimale absolue a atteint -2,4°C à Kasserine le 10 février 2022. Quant à la température minimale moyenne générale, elle a atteint 7,5°C et elle a dépassé la normale 6,7 °C avec un écart de +0,8°C La moyenne générale de la température moyenne a atteint 12,7°C, et elle était supérieure à la moyenne de référence (11,8°C) avec un écart de (+0,9) °C.

En ce qui concerne La pluviométrie, elle a été géographiquement contrastée au cours du mois de février 2022, et le cumul (25 stations principales) pour le mois s’est élevé à 338 millimètres, alors que le cumul de référence pour les mêmes stations était de 885,8 millimètres.

Quant aux vents, ils ont été généralement faibles à modérés, et leur vitesse a augmenté durant les 1er et 2 février 2022 sur la plupart des régions, allant de 60 km/h à Tataouine à 94 km/h à Zaghouan, avec un maximum de 115 km/h à Thala et 133 km/h à Kasserine.

La vitesse du vent a augmenté les 7 et 8 février sur les régions du nord, avec une vitesse maximale de 60 km/h à Zaghouan et de 76 km/h à Nabeul.

Les vents ont été forts durant la période du 15 au 17 février dans les régions du nord et du centre, et leur vitesse maximale a oscillé entre 58 km/h à Kélibia et 90 km/h à Batala.

Les vents ont été également forts les 21 et 22 février 2022 sur le nord et les régions orientales du centre et du sud, avec une vitesse maximale de 65 km/h à Médenine et 86 km/h à Siliana.