Tunis, le 19 juin – La Tunisie se prépare à une journée marquée par des conditions météorologiques variées ce jeudi. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel sera parsemé de nuages passagers, qui se densifieront par moments sur les régions côtières du nord. Ces zones pourraient même connaître des cellules orageuses accompagnées de pluies.

L’après-midi, ces précipitations devraient s’étendre aux régions du Centre-Est, où elles pourraient être parfois intenses et accompagnées de chutes de grêle localisées.

Côté vent, il soufflera du secteur Nord sur le Nord et le Centre, et du secteur Est sur le Sud. Attendez-vous à un vent relativement fort près des côtes nord et dans le Sud, tandis qu’il sera modéré sur le reste du territoire.

La situation maritime sera également à surveiller : la mer sera agitée dans le Golfe de Tunis et houleuse à peu agitée sur le reste des côtes.

Concernant les températures, une légère baisse est annoncée. Les maximales oscilleront entre 26 et 31 degrés Celsius dans le nord, sur les hauteurs et les régions côtières. Elles atteindront entre 32 et 37 degrés Celsius dans le reste des régions, et pourront même grimper jusqu’à 40 degrés Celsius dans l’extrême sud.