Tunis, le 21 juin – La Tunisie connaît ce samedi un temps majoritairement peu nuageux sur l’ensemble du territoire. Les températures affichent une légère hausse par rapport aux jours précédents, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Dans le détail, les maximales devraient osciller entre 29°C et 34°C le long des régions côtières et sur les zones en altitude. Pour le reste du pays, notamment l’intérieur et le sud, le mercure grimpera pour atteindre des valeurs comprises entre 35°C et 39°C.

Côté vent, il soufflera de secteur nord au nord et au centre du pays, tandis qu’il sera de secteur est dans les régions du sud. Globalement faible à modéré, le vent pourra se montrer relativement plus fort l’après-midi, en particulier près des côtes est et dans le sud du pays. La mer est prévue peu agitée sur l’ensemble du littoral.