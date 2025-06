Météo Tunisie : Quelles régions dépasseront les 40°C ?

Le beau temps persiste ce mardi 24 juin sur l’ensemble du territoire tunisien. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel restera généralement clair à peu nuageux tout au long de la journée.

Un vent d’Est soufflera faiblement à modérément sur la plupart des régions. Toutefois, une intensification est attendue en fin de journée dans le Sud, où les rafales pourraient devenir plus sensibles.

Côté mer, les conditions demeureront relativement calmes, avec une mer peu agitée à moutonneuse dans le Golfe de Gabès.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales atteindront entre 32°C et 36°C sur les zones côtières et les hauteurs, et grimperont entre 37°C et 40°C à l’intérieur du pays.