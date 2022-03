Une exposition itinérante tuniso-belge qui s’intitule “Présences Tunisiennes en Belgique, 50 ans d’histoire de l’immigration” est visible, du 24 au 27 mars 2022, au cinéma-théâtre le Rio à Tunis.

Après avoir été présentée pour la première fois à Bruxelles, en janvier 2020, puis en octobre 2021 à Liège, cette exposition fera également escale au Kef les 19-20 mars, puis à Mahdia, au mois de mai.

Organisée par l’Association des Démocrates Tunisiens au Benelux (ADTB) et le Forum-El-Jahedh en collaboration avec Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI), l’exposition se tient sous l’égide de la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles à Tunis dans le cadre du programme Tunisie en Mouvements financé par Wallonie-Bruxelles International.

Le vernissage a eu lieu, le mercredi soir 23 mars, au Cinéma-Théâtre le RIO, en présence de Christian Saelens, Délégué général Wallonie-Bruxelles, Christophe de Bassompierre, Ambassadeur de Belgique en Tunisie, Zeineb Ben Achour, Présidente de l’ADTB et Abderrazak Ayari, Président du Forum El-Jahedh.

L’exposition comprend des archives publiques et familiales, des documents officiels (passeports, cartes d’identité pour étrangers, permis de travail et cartes d’immatriculation consulaires), photos, cartes postales et correspondance, affiches, articles de presse, objets de souvenir, œuvres d’art, compositions littéraires, etc.

Des témoignages individuels et familiaux filmés et présentés sur des capsules vidéo et des portraits réalisés par le photographe Simon Blackley (Images of People) y sont également exposés.

Les organisateurs présentent une exposition qui s’articule autour de parcours de trois générations dont les récits tissent l’histoire et la mémoire de l’intégration des Tunisien(nes) dans la société belge ainsi que leurs liens gardés avec la Tunisie. Ils évoquent un thème en lien avec la Convention bilatérale belgo-tunisienne de 1969 relative à l’emploi et au séjour en Belgique des travailleurs tunisiens.

Quelques 28.000 résidents tunisiens en Belgique, dont certains détiennent une double nationalité, ont pu être recensés, en 2018, par le service consulaire tunisien à Bruxelles. Pour sa part, l’institut statistique Stabel fait état d’un chiffre officiel estimé à 6.200 Tunisien(nes) qui résident actuellement sur tout le territoire belge.

Une journée d’étude consacrée à “L’interculturel dans les sociétés plurielles. Enjeux, pratiques et limites” est organisée ce jeudi 24 mars au Rio. Elle propose de mettre en débat les questions que soulève l’interculturalité entre les deux rives de la Méditerranée et de les examiner tant sur le plan théorique que pratique.

Le but étant de penser autrement le rapport à la diversité et à l’altérité et pour relever le défi du développement d’une société ouverte, inclusive et solidaire.

“VNous” de Pierre Schoonbrodt est un film documentaire sur l’hébergement de personnes migrantes en Belgique qui sera projeté dans l’après-midi, en présence du réalisateur.