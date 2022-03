L’idée d’une route cinématographique reliant des sites phares du patrimoine culturel et naturel ayant accueilli les plateaux de tournage de films traversant 9 régions et se déployant sur 12 sites, en vue de découvrir divers caractères et couleurs de la Tunisie ayant servi de décors à la saga “Star Wars ” de George Lucas (1977), ” Le Patient Anglais ” de Anthony Minghella (1996), ” Indiana Jones et les aventuriers de l’Arche perdue ” de Steven Spielberg ( 1981) et ” Monty Python :The life of Brian ” de Terry Jones (1979), a été annoncée à la fin du mois d’octobre 2020. Suite à la pandémie mondiale du Coronavirus, le lancement de la ” Route Cinématographique nationale ” mise en oeuvre par la GIZ (agence allemande coopération internationale) en coopération avec le Ministère du Tourisme, a été reporté pour se tenir officiellement à Tunis le 22 mars 2022.

Intitulé “Sur le chemin d’une route cinématographique nationale en Tunisie sur les traces des films cultes”, ce projet vise essentiellement à contribuer à la diversification de l’offre touristique de la Tunisie par le développement de nouveaux produits touristiques et la création de routes thématiques présentant un fort potentiel touristique, et ce, en favorisant les synergies entre les différents acteurs des filières agroalimentaires, artisanales, du patrimoine culturel et de la promotion touristique afin d’obtenir de nouvelles destinations touristiques régionales.

Etant une action conjointe de l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme ” Tounes Wijhatouna ” et du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) mise en œuvre par la Giz (agence allemande de coopération internationale) en partenariat avec le ministère du tourisme dans le cadre du projet ” Promotion du tourisme durable “,”La Route Cinématographique” a réuni des partenaires publics et des organismes intéressés par la thématique cinématographique à savoir le Ministère du Tourisme, l’ONTT, le Ministère des Affaires Culturelles ainsi que les responsables des sites sélectionnés. La sélection des 12 sites et des 9 régions s’est faite dans un esprit collaboratif et autour d’une réflexion concertée donnant suite à la conception d’activités axées sur le développement de la route, sa promotion et sa commercialisation auprès du grand public. Dans ce cadre, précisément, le projet “Promotion du Tourisme Durable ” a soutenu des opérateurs touristiques situés à côté des lieux de tournages en leur offrant des formations en marketing et en techniques de commercialisation ainsi qu’une aide financière consistant en l’achat de matériel pour la mise à niveau de leurs services.

L’émotion véhiculée par le cinéma au cœur du voyage

Pour ce projet où l’émotion véhiculée par le cinéma est au cœur du voyage, 12 sites de tournages ont été choisis, 9 régions ( Tunis, Monastir, Kairouan, Matmata, Djerba, Médenine, Tataouine, Dgueche et Nefta) et quatre films culte: Indiana Jones”, “Patient anglais”, “Star Wars” et “Monty Python”.

En effet, des millions de personnes aiment être inspirées par des films pour planifier leurs propres voyages. Ces paysages mondialement connus comprennent certains des plus beaux paysages et endroits de Tunisie. Que ce soit “Star Wars”, “The English Patient” ou “Indiana Jones” : avec eux, un fragment de la Tunisie est entré dans les salons des spectateurs. Une nouvelle route cinématographique, qui traversera tout le pays, conduira désormais ces spectateurs en tant que touristes afin qu’ils puissent parcourir le pays sur les traces de leurs héros de cinéma.

La Route Cinématographique invite les touristes nationaux et internationaux à sortir des sentiers battus, en faisant l’expérience d’un voyage immersif réunissant en pleine nature les cinéphiles et les passionnés de tourisme culturel dès lors que la Tunisie a longtemps été perçue comme un haut lieu du tourisme balnéaire pour l’étendue de son littoral et la beauté de ses plages de sable fin qui faisaient de l’ombre à ses innombrables autres atouts. Une nouvelle vision commence à se dessiner depuis quelques années, où le potentiel attractif des sites naturels et la richesse du patrimoine culturel du pays déterminent une nouvelle perception touristique à même d’attirer une nouvelle catégorie de visiteurs.

Les étapes de ce parcours ont été déjà définis: le site romain de Carthage, l’Empire Studio Latrach, le Ribat de Monastir, la Medina de Kairouan, Ong Jmal/ Canyon de Sidi Bouhlel, Chott El Jerid/, Moes Espa, Hotel Sidi Driss / Village Zraoua, Kssar Médenine, Kssar Hadada/ Kssar Ouled Soltane et la Mosquée Mghar/ Cantina / Le Phare / Marabout Sidi Jmour/ Sidi Yati. La route cinématographique fera donc son passage par neuf régions en Tunisie incluant plus d’une quinzaine de sites.

L’objectif de la route cinématographique étant de capitaliser sur les atouts de la Tunisie en termes de décors de tournages en vue de créer un nouveau produit pour les touristes en groupe, individuels, tour-opérateurs et autres ….de faire la promotion de la Tunisie à travers une route cinématographique qui retrace les lieux de tournages de films / Saga de renommée mondiale, d’accompagner le Ministère du tourisme à développer la première version d’une route cinématographique.

Deux initiatives touristiques à caractère culturel et sportif situés à Dgueche et à Ghomrassen sont en cours de développement. Leur objectif premier est celui de redynamiser les régions et d’élargir le panel des touristes.

Le projet ” Promotion du Tourisme Durable” soutient également la promotion et la commercialisation de la Route auprès du grand public à travers un balisage des lieux implémenté sur le portail de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) Discovertunisia.com, et la production d’une vidéo promotionnelle qui a été projetée au cours de la cérémonie de lancement, une vidéo qui sera diffusée par les partenaires sur les canaux adéquats.

Le projet ” Promotion du Tourisme Durable ” s’inscrit dans le cadre du programme ” Tounes Wijhetouna ” qui vise à appuyer la diversification du tourisme, le développement des chaînes de valeur de l’artisanat et du design et la valorisation du patrimoine culturel, et constitue une action conjointe, entre l’Union européenne et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, portée par la GIZ.

La GIZ est une entreprise fédérale allemande active dans le domaine de la coopération internationale pour le développement durable. En Tunisie depuis 1975, la GIZ met en œuvre des projets de développement dans le cadre de la coopération tuniso-allemande, et ceci dans quatre secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur le développement des régions rurales : le développement économique durable et la promotion de l’emploi, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, le développement régional, la gouvernance locale et la démocratie ainsi que la gestion durable des ressources naturelles, notamment de l’eau.