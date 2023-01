En vue d’avoir une meilleure visibilité et de promouvoir les lieux de tournage en Tunisie en vue de pérenniser la Route cinématographique, il a été procédé, le 10 janvier 2023, à la signature de l’acte constitutif et la tenue de la première Assemblée générale du Groupement d’intérêt économique “GIE CineTrip Tunisia”.

Le lancement, informe la GIZ sur sa page Facebook, ayant permis d’élire les membres du conseil et le président, a été marqué par le coup d’envoi du groupement en présence de tous ses membres ainsi que des partenaires institutionnels et des experts qui ont accompagné le travail initié depuis les premières rencontres.

Ayant pour objectif de promouvoir le tourisme cinématographique et les différentes régions de la destination à travers la Route Cinématographique, les membres du groupement entameront la première année avec un calendrier d’actions établi qui sera soutenu par les partenaires institutionnels présents et par la GIZ.

Pour rappel, la Route cinématographique s’inscrit dans le cadre du projet ” Promotion du tourisme durable ” qui est mis en œuvre par le Ministère du Tourisme et de l’artisanat avec l’appui de la GIZ Tunisie et financé conjointement par l’Union européenne dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna” et par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Lancée au mois de mars 2022, cette initiative intitulée la “Route Cinématographique, sur les traces des films cultes”, a pour objectif de diversifier l’offre touristique de la Tunisie à travers les célèbres lieux de tournages de films américains et britanniques. Ce parcours traverse 9 régions (Tunis, Monastir, Kairouan, Matmata, Djerba, Médenine, Tataouine, Dgueche et Nefta) et 12 sites tels que le site romain de Carthage, l’Empire Studio Latrach, la Médina de Kairouan ou encore la Mosquée Mghar… et quatre films culte: Indiana Jones”, “Patient anglais”, “Star Wars” et “Monty Python”.

L’objectif de la Route cinématographique étant de capitaliser sur les atouts de la Tunisie en termes de décors de tournages en vue de créer un nouveau produit pour les touristes en groupe, individuels, tour-opérateurs et autres ….de faire la promotion de la Tunisie à travers une route cinématographique qui retrace les lieux de tournages de films/Saga de renommée mondiale, d’accompagner le Ministère du tourisme à développer la première version d’une route cinématographique.