A l’occasion du Sommet de la Francophonie 2022, le projet ” Promotion du Tourisme Durable ” promeut ses activités de tourisme culturel à Djerba, notamment les sites de tournage de la Route Cinématographique.

Une conférence a eu lieu au village de la Francophonie à Djerba Explore, en présence d’Abderrahman Ameur, membre du groupe de travail qui sera responsable du GIE Ciné Trip Tunisia, groupe de gestion de la route cinématographique, pour présenter les sites de tournage de la saga “Star Wars” à Djerba Ajim, raconter quelques anecdotes autour des coulisses de tournage et expliquer au public à quel point la culture et l’architecture ibadites de l’île ont pu être une source d’inspiration pour le film.

L’objectif de la conférence était d’initier les visiteurs du Village au tourisme culturel, de valoriser ce patrimoine et de le promouvoir auprès d’un public plus large.

La conférence a été également l’occasion d’annoncer les excursions vers les sites de Ajim organisés par le groupe de gestion en partenariat avec la mairie de Ajim mais également pour inviter le public à s’y inscrire.

Ces excursions ont commencé le 17 et se poursuivront les 18 et 19 novembre pour visiter les sites de “La Cantina” et les mosquées de “Amghar” et “Sidi Jmour”. Une dégustation des produits du terroir, une expo-photo et une exposition de produits artisanaux de la région sont prévus au cours de chaque excursion.

La Route Cinématographique invite les touristes nationaux et internationaux à sortir des sentiers battus en faisant l’expérience d’un voyage immersif réunissant en pleine nature les cinéphiles et les passionnés de tourisme culturel.

Mettant particulièrement l’accent sur le développement économique durable, elle œuvre pour la valorisation de ces sites et le renforcement de leur attractivité en développant des services aptes à satisfaire la demande des touristes.

Elle opère également en redynamisant les activités économiques autour des sites via la création d’emplois inclusifs destinés à la population locale.

Elle est mise en œuvre par le projet ” Promotion du Tourisme Durable en Tunisie ” qui est une action conjointe de l’ Union européenne en Tunisie dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna” et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement “Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung” (BMZ), mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat étroit avec le ministère du tourisme et de l’artisanat.