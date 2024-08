Les opérations de promotion de la destination touristique tunisienne, lesquelles seront lancées par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), durant l’année 2025, à l’étranger, ont été au centre d’une séance de travail tenue, mercredi, au siège du département du Tourisme, sous la présidence du ministre, Mohamed Moez Belhassine, en présence des cadres du ministère et du directeur général de l’ONTT.

Belhassine a souligné, à cette occasion, l’importance de la participation tunisienne aux salons et expositions internationaux afin de promouvoir destination Tunisie, booster les investissements dans le secteur touristique, et faire connaître les nouveaux programmes touristiques visant à développer un tourisme durable et responsable, selon un communiqué, publié par le département du Tourisme.

Il s’agit, notamment, de la Route Culinaire, la Route cinématographique, la Route de l’UNESCO…

Par ailleurs, le ministre a appelé à coordonner au mieux avec toutes les parties prenantes, y compris les délégations diplomatiques et les structures tunisiennes à l’étranger, afin d’assurer le rayonnement de l’image de la Tunisie à l’étranger.