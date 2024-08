Route des vins, route du cinéma… La Tunisie invente-t-elle le tourisme de niche ?

Dans une interview accordée, à la mi juillet 2024, au magazine français Tourmag, média spécialiste du tourisme francophone, Ahmed Bettaieb, Président de la Fédération Tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) a révélé les nouveaux produits que l’industrie du tourisme tunisienne va mener en 2024 – 2025.

Il a annoncé que « la Tunisie se prépare à lancer de nouveaux circuits qui aideraient à mettre en avant les spécificités de la destination comme «la route de l’Unesco », la «route cinématographique», la « route de l’huile » et celle du vin…

Valoriser notre patrimoine

Le premier circuit concerne le patrimoine. L’Unesco et la Tunisie ont lancé, depuis le 5 décembre 2023 à Tunis, la « Route du Patrimoine UNESCO », une composante importante du programme « Tounes Wijhetouna » appuyant la diversification du tourisme, le développement de l’artisanat et la valorisation du patrimoine.

La « Route du Patrimoine UNESCO », est composée de 11 étapes correspondant aux 9 sites du patrimoine mondial (l’amphithéâtre d’El Jem, les sites archéologiques de Carthage et Dougga, les médinas de Kairouan, Sousse et Tunis, la Cité punique de Kerkouane, le patrimoine de l’île de Djerba ainsi que le Parc national d’Ichkeul) et de 2 éléments du patrimoine culturel immatériel (PCI) situés dans deux territoires définis répartis sur le territoire tunisien (« les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane » et « la pêche à la charfiya aux îles Kerkennah »).

Les quatre autres éléments du patrimoine culturel immatériel inscrits sur la Liste de la Convention de 2003 (« la Harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales », « Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous », « Les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier », « La calligraphie arabe : connaissances, compétences et pratiques ») concernent l’ensemble du territoire du pays.

La Tunisie met le cap sur le ciné-tourisme

Le deuxième produit consiste en le lancement de la la première route cinématographique en Tunisie. Loin des sentiers battus et de la monotonie de l’industrie touristique de masse, la Route cinématographique invite les touristes cinéphiles et passionnés de tourisme culturel à faire l’expérience d’un voyage immersif en parcourant 9 régions (Tunis, Monastir, Kairouan, Nefta, Deguech, Médenine, Matmata, Tataouine et Djerba) pour visiter 12 sites de tournage des films “Stars Wars”, “Le patient anglais”, “Indiana Jones” et “Monty Python”.

“Selon plusieurs études, l’impact d’un tournage sur une région est immense. Cette première route cinématographique se propose justement de faire faire revivre aux visiteurs des scènes de film sur les lieux où ils ont été tournés. L’objectif est de créer de nouvelles offres touristiques mais aussi une dynamique économique dans ces régions.

L’oléo tourisme , un produit prisé par les touristes chinois

Le troisième produit est aussi un circuit. Il s’agit de la route de l’huile. Le projet est de développer une nouvelle mode de vacances que l’on appelle l’oléo tourisme, un produit très prisé par les chinois.

L’idée est d’associer des touristes à la fête et passion des oléiculteurs lors de la récolte annuelle des olives. Les touristes auront la possibilité et le droit à une découverte complète de l’oléiculture et surtout à une dégustation des savoureuses huiles d’olive.

Sa couleur, par exemple, varie du vert foncé au jaune clair en fonction de la maturité de l’olive au moment de la cueillette. Ainsi, une huile verte vous indiquera que le fruit a été cueilli très tôt, laissant deviner une certaine amertume. Un aspect trouble est quant à lui caractéristique d’une huile d’olive qui a été pressée récemment, et qui n’a pas été filtrée.

Cette couleur verte va, avec le temps, s’atténuer pour devenir dorée. Déguster de l’huile d’olive ? A cru, comme ça ? serait à chaque voyage une initiation à la dégustation dans les règles de l’art.

Comme en France, la Tunisie aura sa route des vins

Vient en quatrième position, la route des vins. Apparemment calquée à la route des vins en France, cette route va faire connaître aux touristes les méthodes de vinification souvent ancestrales. L’ exploitation de la vigne en Tunisie remonte à l’Antiquité, où Phéniciens, Carthaginois, Romains et Byzantins l’ont toujours cultivée. La route des vins se propose de visiter des sites vinicoles, comme Grombalia, Sidi Rais, Kelibia.

Ce circuit prévoit des visites des vignobles et de Caves, dégustation de vins tunisiens:

Rouge: Cépages rouges : Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cinsault, Mourvèdre, Alicante Grenache, Grenache Noir, Marselan, Touriga Nacional et Carignan

Rosé: Merlot, Cinsault, grenache…

Blanc: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Vermentino, Viognier, Muscat, Rezeghi (cépage local), Pedro et Ugni Blanc.

Par delà la qualité de ces sous produits qui vont certes atténuer la saisonnalité du tourisme tunisien et contribuer à sa diversification et pérennité, nous aurions aimé également voir ces efforts de diversification englober d’autres produits de grande qualité confirmée à l’international, s’agissant du sud de Tunisie classé, en 2024, par les premières destinations touristiques dans le monde et le tourisme de montagne.

Abou SARRA