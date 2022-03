Le Goethe Institut annonce, sur une note joyeuse, le nouveau cycle de son programme cinéma autour d’une thématique intitulé “Filmklub : A la recherche du bonheur”. Il se déroulera du 28 mars au 3 avril 2022, au Cinémadart à Carthage et rendra avant tout un hommage aux femmes réalisatrices, dont certains films seront projetés pour la première fois en Tunisie et le coup d’envoi sera donné avec le film Bonheur d’Agnès Varda.

Huit (8) films seront au rendez-vous : 3 courts-métrages et 5 longs-métrages, de différents genres et de tout horizon.

Qu’ils explorent la réalité en mode documentaire ou la redéfinissent en fiction ou en images animées, ces films proposent à chacun de mener sa propre quête derrière la lumière de l’écran et de voyager vers des univers intrigants et passionnants.

Les 3 courts-métrages : Noé, Gramercy, et More Happiness, seront projetés d’affilée jeudi 31 mars, à 19h00.

Les deux dernières projections du 2 et 3 avril 2022 seront projetés suivant les horaires de ramadan, soit à 21h30.

Ci après le programme détaillé des projections qui se dérouleront à partir de 19H00:

Lundi 28 Mars 2022 :

“Le Bonheur” d’Agnès Varda

Fiction, 1964 Restauration Ciné-Tamaris 1998, 2006 et 2k en 2015, France, Vostang, 1.19. heure, minutes

Synopsis :

Un menuisier aime sa femme, ses enfants et la nature. Ensuite il rencontre une autre femme, une postière, qui ajoute du bonheur à son bonheur. Toujours très amoureux de sa femme, il ne veut pas se priver, ni se cacher, ni mentir. Un jour de pique-nique en Ile-de-France, le drame va se mêler aux délices…

Mercredi 30 mars 2022 au CineMadart 19H00

“L’extraordinaire voyage de Marona” d’Anca Damian

Animation, 2019, Romanie, France, Belgique, Vostang, 1.32. heure, minutes

– Synopsis :

“Victime d’un accident, une petite chienne se souvient de ses différents maîtres qu’elle a inconditionnellement aimés. Grâce à son empathie sans faille, Marona a fait renaître la légèreté et l’innocence dans chacun des foyers qu’elle a habités.”

Jeudi 31 mars 2022:

“More Happiness” de Livia Huang

Fiction, 2021, Etats-Unis, Vostfr, 13. minutes

Synopsis :

Au cours d’une conversation tard dans la nuit, une femme demande à sa mère comment être une bonne personne. Pendant qu’elles parlent, la femme pense à un ancien amant. Les saisons changent et les souvenirs qui s’accumulent n’apportent aucun répit.

” Noé” de Zeineb Ghorbel

Documentaire, 2020, Tunisie, Vostfr, 22.49. minutes, secondes

Synopsis : Instants de vie avec Houda, thésauriseuse d’animaux. Le film suit son quotidien au service de ses êtres.

“Gramercy” de Jamil McGinnis et Pat Heywood

Documentaire, 2020, Etats-Unis, Vostfr, 22.45. minutes, secondes.

Synopsis :

Shaq, un jeune homme aux prises avec la dépression, retourne dans sa ville natale du New Jersey, où son exploration du deuil et de la fraternité se transforme en l’imagination d’une vie intérieure.

Vendredi 1er avril 2022 :

“I Am Your Man” de Maria Schrader

Science-fiction, 2021, Allemagne, Vostang, 1.42. heure, minutes.

Synopsis :

Afin d’obtenir des fonds de recherche pour ses études, une scientifique accepte une offre de participer à une expérience extraordinaire : pendant trois semaines, elle doit vivre avec un robot humanoïde, créé pour la rendre heureuse.

Samedi 2 avril 2022:

“Happy Lamento” d’Alexander Kluge

Documentaire expérimental, 2018, Allemagne, Vostang, 1.31. heure, minutes

Synopsis :

Un long métrage musical avec le réalisateur Khavn de la Cruz. Il est question de cirque, d’électricité – mais surtout de la chanson Blue Moon, à laquelle Elvis Presley a prêté sa voix. Helge Schneider apparaît comme un homme-serpent lumineux et Heiner Müller philosophe sur la lune.

*sous réserve de changement selon les horaires ramadanesques 19H => 22H

Dimanche 3 avril 2022:

“Les ailes du désir” de Wim Wenders

Fiction, 1987, Allemagne, Vostang, 2.08. heures, minutes.

Synopsis :

Des anges s’intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l’un d’entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir et sur Berlin, “lieu historique de vérité”.

*sous réserve de changement selon les horaires ramadanesques 19H => 22H

Pour rappel, le Filmklub est un projet cinématographique lancé par le Goethe Institut pour soutenir une société engagée.

Ce programme comprend des films documentaires, des court-métrages ou des films de fictions. Les productions des différents pays du monde passent de la science-fiction et du drame social, jusqu’aux formes expérimentales.

En 2020, le programme du ” Filmklub ” est marqué par la pandémie du Coronavirus. La crise globale a inspiré le Goethe-Institut, de lancer pendant le mois du ramadan, le festival de cinéma en ligne ” Saha Chribtek “. Les spectateurs étaient invités à prendre le temps de réfléchir sur l’état actuel du monde et des potentiels changements à venir. Le format en ligne réduisait les distances géographiques et sociales dans un moment exceptionnel de l’histoire de l’humanité, donnant ainsi, une dimension réfléchie à cette crise.

En plus des projections, le Goethe-Institut organise aussi des débats, des ateliers ainsi que des questions et réponses avec des artistes, journalistes, activistes, chercheurs ou des représentants de la société civile pour ouvrir la discussion à un public plus large.