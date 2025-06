L’acteur Mohamed Mrad et le documentaire « Sudan, remember us » de Hind Meddeb ont été primés à la 6ème édition du Festival du film arabe de Casablanca, au Maroc, dont le Palmarès a été dévoilé vendredi soir.

Mohamed Mrad a remporté le prix de l’interprétation masculine pour son rôle dans “JAD” de Jamil Najjar. Ce premier long-métrage du réalisateur tunisien a été tourné au cours de la saison estivale de 2024. Après sa sortie récente dans les salles tunisiennes, JAD a fait sa première arabe au Festival du film arabe de Casablanca, tenu du 13 au 20 juin 2025.

« Sudan, remember us » (Soudan, Quand les poèmes s’effondrent) a eu une mention spéciale. Ce documentaire de 76m est une coproduction de 2024 tuniso-franco-qatarie.

Synopsis : “Au printemps 2019, la cinéaste Hind Meddeb capture un moment jubilatoire de défi parmi les jeunes militants soudanais à Khartoum après le renversement d’une longue dictature, puis relate la répression militaire qui a suivi”.

Ce film dresse le portrait d’une jeune génération soudanaise luttant pour la liberté avec ses propres paroles, poèmes et chansons, une jeunesse déterminée à renverser la dictature et à faire triompher ses rêves de liberté. En 2024, il a été sélectionné dans divers festivals dont la 21ème édition des “Giornate degli autori”, sélection parallèle de la 81ème Mostra de Venise (28 août au 9 septembre) et la 49ème édition du Festival international du film de Toronto (TIFF, 5-15 septembre), au Canada.

Initialement reporter à France Info et pour le magazine Tracks sur Arte, Hind Meddeb a réalisé des documentaires des reportages au Maroc, en Tunisie, en Egypte et au Liban dont » Our Voices As Only Weapons » et » Paris Stalingrad » (2019), Kids on the road et Storie Vere di Palermo (2018), Get Organized ! (2016), Tunisia Clash (2015), Electro Chaabi (2013) et Au pays de Glissant (2011) et Casablanca, one way Ticket to paradise (2007).

Le grand prix du festival du film arabe de Casablanca est revenu au film “The Ant That Crossed My Sketchbook ”du Libanais Chris Akouri. 12 films étaient dans la compétition des longs-métrages de fiction et documentaires et 19 autres dans la compétition des courts-métrages de fiction et documentaires.

Le Festival du film arabe de Casablanca est organisé par l’Association Imtidad pour la Culture et le Développement, en partenariat avec le Conseil de la commune de Casablanca et le Centre Cinématographique Marocain (CCM).