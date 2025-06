Cinéma : parution du 3e numéro de “Notre Regard” consacré aux cinémas arabes et africains

Une riche sélection d’articles est au menu de la revue en langue française “Notre regard sur les cinémas arabes et africains” parue dans son troisième numéro en juin 2025.

Cette revue numérique semestrielle est dédiée au cinéma tunisien et africain. Son premier numéro est paru il y a un an, en juin 2024.

L’éditorial intitulé « Avec des bases solides, le cinéma peut devenir créateur d’emplois » aborde la question de l’emploi dans les pays arabes et africains « qui constitue souvent une problématique difficile à résoudre ».

Le Dossier de ce numéro intitulé « Besoin de réforme » présente trois articles autour de l’industrie cinématographique tunisienne, le financement de la production cinématographique en Tunisie et la relation entre la production cinématographique et le financement public.

Le chapitre dédié au « Cinéma tunisien » présente les articles sur le rôle du chef monteur, la poésie filmique à travers l’œuvre de Moufida Tlatli et Kahéna Attia, Thalathoun de Fadhel Al-Jaziri , un entretien avec Selma Baccar et les films «La maison dorée » de Selma Baccar et « Les enfants rouges » de Lotfi Achour.

Le chapitre « Cinémas arabes » présente des articles consacrés à Assia Djebar et La Nouba, en plus d’une interview du réalisateur palestinien Rachid Masharawi.

Le chapitre Cinémas Africains, présente des articles autour de la Cinémathèque Africaine de Ouagadougou et Souleymane Cissé».

La revue présente également un article autour de « l’enfant spect-acteur ».

Cette revue numérique de critique cinématographique en langue française est dédiée aux cinémas arabes et africains, généralement représentés dans les médias internationaux. Son objectif principal est de « leur donner la place qu’ils méritent et de procéder à une sérieuse exploration de leurs richesses culturelles, artistiques et thématiques ».

«Notre Regard» présente un contenu assez varié, avec notamment des critiques de films, des entretiens exclusifs, des dossiers thématiques et des réflexions approfondies sur l’actualité et l’évolution à venir des cinémas arabes et africains.

La revue est en vente sur le lien suivant : Notre Regard – cinematunisien.com

Le nom «Notre Regard» a été choisi pour dire simplement qu’il est temps que nos films cessent d’être vus, commentés et interprétés uniquement à travers un regard étranger, en l’occurrence celui des critiques de cinéma occidentaux, avec en plus une lecture souvent paternaliste et ou folklorique.

Le but est de donner aux cinéastes arabes et africains l’opportunité de voir enfin leurs productions jugées et analysées à travers un regard critique, mais émanant de leurs propres compatriotes.

« Notre Regard» est une revue semestrielle, indépendante éditée à Paris en partenariat avec l’Association «Ciné-Sud Patrimoine» (Tunisie). Elle a été créée par le site basé à Paris « cinéma tunisien » qui constitue une référence pour les professionnels du cinéma et les cinéphiles.

« cinéma tunisien » offre de nombreuses rubriques (actualités, activités, festivals, films en salle, castings) et des articles sur les nouveautés dans le secteur du cinéma qui sont généralement parus dans les principaux médias tunisiens.