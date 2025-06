Un atelier de réflexion intitulé: « Le cadre juridique du mécénat culturel en Tunisie et les plateformes de financement participatif (crowdfunding) » se tiendra, ce jeudi, de 9h à 13h au Cinéma Amilcar, à El Manar 1 à Tunis.

Cet atelier sera axé sur la présentation du cadre juridique et fiscal régissant le mécénat culturel et du cadre juridique régissant les plateformes de financement participatif ainsi que le rôle du mécénat culturel et du crowdfunding dans le développement de l’industrie cinématographique.

Ce nouveau-rendez-vous s’inscrit dans le cadre de la troisième édition de la série de rencontres intitulées les “Jeudis du Cinéma”, organisés par l’Union Professionnelle de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (UPICA).

Trois ateliers sont programmés les jeudis 12, 19 et 26 juin 2025 au Cinéma Amilcar.

Les “Jeudis du Cinéma” sont une série d’ateliers de réflexion destinés à réformer et dynamiser le secteur du cinéma et de l’audiovisuel.