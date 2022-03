La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a inauguré, samedi 19 mars 2022, la 38ème édition du Salon de la Création artisanale, qui se tient jusqu’au 27 courant au Parc des Expositions du Kram.

Accompagnée des ministres du Tourisme, de la Culture, de la Femme, de l’Emploi, des TIC et des Finances, Bouden a visité les différents stands du Salon et a pris connaissance des préoccupations des exposants, représentant les différentes régions du pays.

Aménagé sur une superficie de 14 mille m2, le Salon accueille un nombre record de plus de 800 exposants ainsi que plus de 200 artisans. Les organisateurs s’attendent à un nombre exceptionnel de visiteurs qui peut avoisiner les 120 mille personnes.

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a indiqué à cette occasion que le Salon de la création artisanale est le rendez-vous annuel incontournable pour tous les Tunisiens puisqu’il offre une variété de produits artisanaux uniques.

” L’artisanat est une filière importante qui représente 4% du PIB et regroupe 350 mille professionnels. Elle joue un rôle crucial au niveau de développement régional, de la création d’emplois avec 6 000 emplois additionnels créés en 2021. S’agissant de l’exportation des produits artisanaux, elle a drainé des recettes de l’ordre de 120 millions de dinars (MD) durant l’année écoulée “, a-t-il précisé.

Il a ajouté que son département œuvre à renforcer le rôle de ce secteur dans l’économie du pays. Ainsi, un Programme national pour le développement de l’artisanat (PNDA) a été lancé en 2020, avec pour objectif d’améliorer les compétences des professionnels et la qualité de produits, renforcer le financement et l’investissement, appuyer le cadre institutionnel, améliorer la gouvernance du secteur, et impulser la commercialisation de produits artisanaux.

La finalité est de porter la participation de l’artisanat au PIB, de 4% actuellement à 6%, à fin 2022, et de parvenir à créer 20 mille nouveaux emplois chaque année.

S’agissant du financement de ce secteur, le ministre a fait savoir que son département a coordonné avec la BTS et d’autres banques pour permettre aux artisans de bénéficier de crédits, outre l’appui financier octroyé dans le cadre de mécanismes de micro-financement, et de programmes d’appui lancés par plusieurs bailleurs de fonds internationaux.