Après avoir obtenu plusieurs trophées, au cours de l’année 2021, AMEN BANK entame l’année 2022 avec deux nouvelles distinctions, celle du premier prix de la “Banque Verte” et celle du “Meilleur Projet Energétique” de l’année, tous les deux décernés par le comité organisateur de la 3ème Edition WENERCON.

Cette double distinction consacre :

le choix stratégique d’AMEN BANK pour la promotion des projets d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de dépollution,

sa démarche citoyenne visant à intégrer la dimension humaine et le développement durable dans l’exercice de ses activités.

La réussite de ce choix a été en outre facilitée par la qualité de la collaboration avec les partenaires techniques locaux de la Banque et en particulier le ministère de l’Energie et des Mines, l’Agence nationale de la maîtrise de l’énergie (ANME), l’Agence nationale de la protection de l’environnement (ANPE) et l’Agence nationale de la gestion des déchets (ANGED).

AMEN BANK veille à se positionner comme étant un acteur majeur dans les domaines de l’économie d’énergie et du développement durable, avec pour objectif de promouvoir ces projets.

Il est à noter également le rôle de la structure de « Project Finance », instaurée au sein du Pôle Banque Corporate d’AMEN BANK, qui a apporté une contribution au niveau de :

L’analyse proactive des projets, ainsi que l’étude de leur faisabilité ;

La validation des schémas d’investissement, des choix d’équipements et des intervenants techniques ;

Le montage adéquat de levées de fonds à travers des lignes de financements étrangères et de fonds de garanties appropriés ;

L’accompagnement des investisseurs dans la phase de réalisation du projet.

Par ailleurs, deux tiers des projets traités par ce département dédié, appartiennent à la catégorie des projets d’efficacité énergétique et se sont traduits par une économie d’énergie de 26.402 tep et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 65.874 de TeqCO 2 .

De plus, les financements alloués ont été imputés sur plusieurs lignes de crédits étrangères et particulièrement dans le cadre du programme SUNREF*, mis en place par l’Agence Française de Développement (AFD).

Il est à préciser que l’épuisement de ces lignes n’a pas empêché AMEN BANK de poursuivre sa stratégie de promotion de ce type de projets.

L’attribution de ces deux trophées, constitue une responsabilité sociétale et environnementale d’AMEN BANK, afin de soutenir l’ensemble des acteurs et des porteurs de projets d’économie verte et de développement durable.

*SUNREF : le label « finance verte » de l’AFD, aide les acteurs privés tunisiens à investir dans la maîtrise de l’énergie et de la protection de l’environnement et encourage les institutions financières locales à les financer.